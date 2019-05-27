Голландцы готовят к премьере автомобиль на солнечной энергии

Стартап Lightyear из Нидерландов уже через месяц представит прототип пятиместного автомобиля, который будет "питаться" солнечными лучами. Серийное производство стартует в 2020-ом.

В компании говорят, что автомобиль разрабатывался с нуля, а в голове инженеров и дизайнеров была задача-максимум - устранить недостатки электромобилей, такие как невысокая дальнобойность и зависимость от инфраструктуры.

Прототип Lightyear позволяет преодолевать на одной зарядке 600-800 км.

В компании рапортуют о принципиально новом подходе к созданию электрокаров и о высокой энергоэффективности своего детища: ночная зарядка "батареек" от обычной бытовой розетки обеспечит до 400 км пробега. Но к помощи бытовой электросети прибегать придётся лишь в случае крайней необходимости, ведь крыша автомобиля от Lightyear представляет собой солнечную панель, которая, поглощая свет, преобразует его в электричество.

Привод у машин Lightyear полный. Каждое колесо - мотор-редуктор. Обратите внимание на задние колёса: они закрыты - аналогичное решение демонстрировал Volkswagen на прототипе XL1.

Фото: Компания Lightyear.

Производство Lightyear расположено в нидерландском Хелмонде. Ввод мощностей в эксплуатацию запланирован на 1 августа 2019 года. Здесь будут изготовлены как прототипы Lightyear One, так и первая мелкосерийная партия, которую выпустят в 2020-ом.

Выход на рынок будет осуществляться в несколько этапов. На первом стартуют продажи версии Lightyear One Signature. Таких выпустят всего 10 экземпляров, и все они предназначены для голландского рынка. В середине 2020-го выпустят ещё 90 машин: партия получит название Pioneer и будет доступна к покупке по всей Европе. Начало 2021-го, если всё пойдёт по запланированному сценарию, ознаменуется серийным выпуском электромобилей Lightyear.

Сколько будет стоить новинка, уже известно - от 119 000 евро (8,5 миллиона рублей) без учёта налогов. В компании сообщили, что на модель собрано почти 100 предзаказов.

Презентация состоится в Катвейке 25 июня 2019 года.