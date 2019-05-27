Лавров оценил намерение США увеличить контингент на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал намерение Вашингтона отправить дополнительный воинский контингент численностью в 1,5 тысячи человек на Ближний Восток. Глава МИД подчеркнул, что любой рост военного потенциала приведет к новым рискам.

"Что касается решения президента Трампа отправить полторы тысячи военнослужащих в дополнение к тем, кто развернут в регионе Ближнего Востока и севера Африки, ну, вы знаете, всегда, когда наращивается военный потенциал, риски возрастают", отметил Лавров.

"Я очень надеюсь, что здравомыслящие голоса, которые раздаются из Вашингтона, включая уважаемых военноначальников бывших, политиков, дипломатов о безрассудности идеи войны против Ирана, что голоса будут услышаны", - заявил российский министр в ходе пресс-конференции в Москве. Сергей Лавров также отметил, что у Москвы, "по крайней мере, есть основания надеяться на это".

"Не все в американском руководстве одержимы агрессивными устремлениями", - заключил Лавров.

Видео: RT.