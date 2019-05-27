Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта, подчеркнул он на совещании со своими заместителями.

Законом внутрисетевой роуминг отменяется с 1 июня. Сотовые операторы, заметил глава кабмина, фактически уже перешли на новые стандарты работы.

Кроме того, закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.

"Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее, - заявил Медведев. - В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков - это абсолютно естественная и необходимая вещь".

Поправки в закон "О связи", отменяющие внутренний роуминг, были приняты на последнем заседании Госдумы в 2018 году. Эти нормы, как подчеркивал тогда спикер ГД Вячеслав Володин,"позволят людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России". Инициаторами законопроекта изначально выступили депутаты фракции "Справедливая Россия", затем его поддержали депутаты, представляющие другие политические силы, отметил председатель нижней палаты.