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Рубрика: В мире

МИД призвал поддержать переговоры между властями Венесуэлы и оппозицией

Текст: Алексей Чуриков
Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на контакты между правительством и оппозицией Венесуэлы. В размещенном на сайте МИД комментарии отмечается, что Москва приветствует объявление о продолжении контактов представителей правительства и оппозиции Венесуэлы, осуществляемых в Осло при "добрых услугах" Норвегии.

"Призываем все вовлеченные в венесуэльскую ситуацию страны поддержать начало политического процесса путем переговоров основных сил этой страны, не навязывая ультимативные требования к руководству Венесуэлы", - говорится в тексте МИД.

Фото: REUTERS/Manaure Quintero
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В Министерстве иностранных дел также подчеркнули, что Россия готова "оказать такому диалогу необходимое содействие, если оно будет востребовано участниками". "При этом подтверждаем категорическое неприятие любых идей, допускающих возможность силового вмешательства извне в дела этой дружественной страны", - отметили в ведомстве.

В мире Южная Америка Венесуэла Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
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