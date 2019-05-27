МИД призвал поддержать переговоры между властями Венесуэлы и оппозицией

"Призываем все вовлеченные в венесуэльскую ситуацию страны поддержать начало политического процесса путем переговоров основных сил этой страны, не навязывая ультимативные требования к руководству Венесуэлы", - говорится в тексте МИД.

В Министерстве иностранных дел также подчеркнули, что Россия готова "оказать такому диалогу необходимое содействие, если оно будет востребовано участниками". "При этом подтверждаем категорическое неприятие любых идей, допускающих возможность силового вмешательства извне в дела этой дружественной страны", - отметили в ведомстве.