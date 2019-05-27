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27.05.2019 14:54
Рубрика: В мире

На Кипре создадут спецотдел полиции по поиску пропавших людей

Текст: Денис Кабанов

Громкое дело первого в истории Кипра серийного убийцы заставило местную полицию задуматься о создании спецотряда по поиску пропавших людей.

Ранее 35-летний офицер Нацгвардии Никос Метаксас, задержанный кипрской полицией, признался в совершении семи убийств. Все жертвы маньяка, которого называют первым в истории Кипра серийным убийцей, были иностранками.

Первый серийный убийца в истории Кипра начал давать показания

В свою очередь стражей порядка обвинили в бездействии во время расследования случаев исчезновения людей, так как они не реагировали на заявления о пропаже должным образом, считая, что женщины покинули Кипр, перейдя на северную (турецкую) часть острова через буферную зону. Из-за разразившегося скандала министр юстиции и общественного порядка страны Ионас Николау подал в отставку, а главу полиции Захариаса Хризостому уволили с занимаемой должности.

Новый начальник полиции Кипрос Михаилидис направил в парламент страны документ, в котором рассказал о планируемых мерах по повышению качества работы правоохранителей при пропаже людей. В первую очередь будет создан отдельный отряд полиции для таких случаев. Планируется также разработать протокол, которому офицеры должны будут следовать при получении заявления о пропаже человека. В каждом крупном населенном пункте будет сформирована комиссия, которая проверит все открытые дела об исчезновениях и устранит ошибки в случае их обнаружения. Для полицейских, ведущих расследования о пропавших без вести, будут разработаны специальные тренинги.

В мире Европа Кипр
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