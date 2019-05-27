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27.05.2019 08:32
Рубрика: В мире

На Украине посчитали убытки от экономического противостояния с Россией

Текст: Игорь Дунаевский

Украина теряет десятки миллиардов долларов в результате политики Киева по деградации экономических связей с Россией. Такую оценку в эфире телеканала "112 Украина" выразил бывший министр транспорта страны Евгений Червоненко, работавший в правительстве Юлии Тимошенко в 2005 году.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Одной из крупных потерь он назвал доходы от транзита поездов между Европой и Китаем через украинскую территорию. В результате сложившейся ситуации теперь "около 75 таких составов в неделю следуют через Белоруссию". В частности, Червоненко рассказал о том, как в 2014 году из-за государственного переворота в Киеве сорвался первый такой транзит поезда с контейнерами из Словакии в КНР. По его словам, поезд уже был загружен и готов к отправке, а 7 марта 2014 должен был пройти через Киев, где "Янукович помахал бы ему платочком".

Червоненко утверждает, что знакомые европейские бизнесмены нередко "выражают удивление" из-за нежелания властей в Киеве уладить споры с Россией и получать такую прибыль. Так, один из его знакомых логистов в Париже оценил потенциальный доход от транзита поездов в 30 миллиардов долларов.

Напомним, с 2014 года украинские власти предприняли ряд мер, направленных на ограничение торгово-экономических связей с Россией, включая введение санкций. В Москве ответили зеркальными действиями, подчеркивая, что готовы к их отмене в случае аналогичных действий Киева.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине Отношения России и Украины
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