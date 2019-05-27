Новый BMW 1 Series представлен: передний привод и дорогие опции

Компания BMW представила новое поколение хэтчбека 1 Series. Маркетологам нравится даже слегка модернизированные автомобили называть абсолютно новыми, но в случае с этой моделью всё по-честному. Взять хотя бы то, что теперь "пятидверка" имеет привод на передние колёса, а это ведь смена целой философии и, возможно, потеря, части клиентов-консерваторов…

Удивительно то, что в BMW решили максимально сохранить габариты модели в противовес господствующей тенденции увеличения размеров. Колёсная база стала меньше на 20 мм - до 2 670 мм. Длина тоже уменьшилась, на незначительные 5 мм - до 4 319 мм. Пугаться не стоит и в пору вспомнить, что теперь "единичка" переднеприводная, а вкупе с прибавкой в ширине (+34 мм) и в высоте (+13 мм) модель предложит больше внутреннего пространства.

Например, водитель и передний пассажир могут рассчитывать на дополнительные 42 мм! Объём багажного отделения увеличился до 380 литров, а при сложенных задних сиденьях доступно все 1 200 литров.

BMW 118i оснащён 1.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 140 л.с., который можно заказать с 6-скоростной МКП или с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Полноприводный "заряженный" BMW M135i xDrive укомплектован двухлитровым бензиновым 306-сильным мотором, который идёт в паре с 8-скоростной Steptronic Sport. Для справки: до 100 км/ч 306-сильная версия "единички" разгоняется за 4.8 секунды.

Фото: Пресс-служба BMW.

Остальные версии - дизельные. Для BMW 116d предусмотрен 1.5-литровый блок с отдачей 116 л.с. Коробки передач - МКП и 7-скоростной "робот". Двухлитровый мотор в BMW 118d развивает 150 л.с. и "дружит" с 6-ступенчатой МКП и коробкой типа Steptronic. Движок на полноприводном BMW 120d xDrive имеет отдачу в 190 сил и будет поставляться исключительно с 8-ступенчатым стептроником.

В компании заявили, что BMW 1 Series получил ряд опций, доступные обычно на автомобилях более высокого класса. Например, для новинки можно заказать асситент движения задним ходом, дебютировавший на BMW X5: автомобиль запоминает маршрут, по которому вы двигались, и при необходимости может воспроизвести его задним ходом без вашего участия - актуально на тесных парковках. Ещё одна опция, которая досталась хэтчбеку 1 Series третьей генерации от старших братьев, - цифровой ключ, позволяющий отпирать двери и осуществлять запуск двигателя при помощи смартфона.

Впервые для "единички" доступна большая панорамная крыша и бесконтактная система открывания крышки багажника.

В стандартной комплектации BMW 1 Series оснащён информационно-развлекательным комплексом с тачскрином на 8.8 дюйма. Опционально для модели доступен дисплей диагональю 10.25 дюйма.

Публичный дебют новинки состоится в конце июня, а продажи стартуют после премьеры BMW 1 Series в сентябре этого года на автосалоне во Франкфурте.

В настоящее время в России BMW 1 Series второго поколения можно купить начиная от 1 600 000 рублей.