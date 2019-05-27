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27.05.2019 07:53
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Обнаружен фактор, повышающий риск смерти от заболеваний сердца

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Страдающие от заболеваний сердца люди, которые употребляют много клетчатки, имеют более разнообразные и полезные кишечные бактерии, чем пациенты, предпочитающие овощам и фруктам - мясо. Между тем, от состояния кишечной микробиоты зависит дальнейшее здоровье человека.

Новое исследование было представлено Европейским обществом кардиологов (ESC) в рамках научного конгресса Heart Failure - 2019. Об этом пишет Medicalxpress.
Названы продукты, повышающие и понижающие риск рака кишечника

- Наша кишечная микробиота состоит из триллионов микроорганизмов, которые потенциально могут повлиять на здоровье. Ранние работы ученых показали снижение биологического разнообразия микробов в кишечнике пациентов с сердечной недостаточностью . Сегодня мы впервые продемонстрировали, что это связано с низким потреблением клетчатки, - отметил доктор Кристиане Майерхофер из университетской больницы Осло (Норвегия).

Исследование также связало потребление мяса с более высоким уровнем триметиламин-N-оксида (ТМАО) у пациентов с сердечной недостаточностью. Повышение уровня ТМАО провоцирует риск развития "смертельно опасных сердечно-сосудистых событий", пояснили специалисты.

Доктор Кристиане Майерхофер посоветовал пациентам с сердечной недостаточностью ограничить потребление мяса до двух-трех раз в неделю.

При этом есть больше клетчатки. Это, согласно последним данным, позволит снизить риск преждевременной смерти или необходимости операции по пересадки сердца, подчеркнули в Европейском обществе кардиологов (ESC).

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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