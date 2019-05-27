Порядок назначения штрафов жертвам автомошенников могут изменить

В СМИ и соцсетях активно обсуждается проблема использования поддельных автомобильных номеров, которые можно без труда заказать в интернете. Реагируя на проблему, "Единая Россия" попросила ГИБДД пересмотреть порядок назначения штрафов жертвам автомобильных мошенников, использующих чужие номерные знаки и нарушающих ПДД.

Об обращении в ГИБДД сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский (координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги").

- Сотни машин с фальшивыми номерами или номерами автомобилей, давно снятыми с учета, катаются по российским дорогам. Порой номера крадут или покупают дубликаты уже существующих, - заявил парламентарий, которого цитирует пресс-служба "ЕР".

В последнее время, по его словам, мошенники изобрели новый способ уклонения от оплаты дорогой парковки - они находят автомобиль сходной модели и цвета, делают дубликаты номеров и крепят их на магнитах на время стоянки. В результате штрафы приходят ни в чем не повинным людям.

- Необходимо выработать систему эффективных мер, для того чтобы защитить добросовестных автовладельцев от действий мошенников и наложения штрафов, - призвал Афонский. - Необходимо провести широкие общественные обсуждения проблемы с привлечением профильных экспертов и представителей ГИБДД, разработать предложения по усовершенствованию системы назначения штрафов.

Доказать то, что у машины появился "двойник", сегодня достаточно сложно, так как видеокамера или фото работника парковочного пространства автоматически становится доказательством факта правонарушения, констатировал депутат.

- Мы направили запрос в ГИБДД, для того, чтобы выяснить какое видение решения проблемы есть у них, как добросовестный водитель может доказать свою невиновность, - заявил Афонский.