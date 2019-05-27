Путин в Нур-Султане обсудит вопросы международной деятельности ЕАЭС

29 мая президент России Владимир Путин в Нур-Султане примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Саммит приурочен к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. В нем примут участие главы других государств ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии). Приглашен также президент Молдавии как глава государства - наблюдателя. И почетным гостем станет глава Таджикистана.

Участники подведут итоги работы Союза за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в самых разных областях: торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике, сообщили в пресс-службе Кремля.

Планируется подписать Совместное заявление, утвердить Основные ориентиры макроэкономической стратегии государств-членов на 2019-2020 годы, а также документы по либерализации рынков товаров и услуг, сотрудничеству в цифровой экономике.

Будут рассмотрены и вопросы международной деятельности Евразийского союза.