Два аномально жарких дня предстоит пережить москвичам

Сегодня в Москве ожидается солнечная погода, без осадков. Но в Метеобюро прогнозируют усиление ветра.

Воздух в столице прогреется до + 20 градусов, по области до +22. В ночные часы не ниже +15. Атмосферное давление будет колебаться от 745 до 760 милиметров ртутного столба. Ветер западный, порывы до 17 м/с.

- Во вторник и среду будет очень жарко, - рассказала РГ главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Так во вторник столбики термометров поднимутся до отметки +27 градусов, в среду до +30. Это выше климатической нормы почти на 10 градусов. В четверг и пятницу жара начнет спадать, временами ожидается дождь. А к началу июня температура воздуха опустится до +22 градусов.

Кстати, в 2007 году 27 мая воздух в столице прогревался до +31,1. А в 1894 году столбики термометров опустились до отметки 0,2 градуса.