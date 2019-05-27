Названы самые популярные автомобили Москвы и Подмосковья

В Москве самым распространенным авто оказался Hyundai Solaris. На нем разъезжают по городу почти 86 тысяч москвичей. На втором месте – Ford Focus, его обладателями являются 85,8 тысяч москвичей. В тройке лидеров Kia Rio, владеют которой 79,6 тысячи горожан. В пятерке рейтинга также чешская Skoda Octavia (72,1 тысяча владельцев) и немецкий Volkswagen Polo (59 тысяч).

А вот жители Подмосковья предпочитают Kia Rio, обладателями этой машины являются 72,9 тысяч жителей области. На втором месте по популярности отечественная Lada-2107. Этой машиной пользуются 71 тысяча подмосковных автолюбителей. Корейский Hyundai Solaris и американский Ford Focus водят 68,9 и 68 тысяч жителей области соответственно. Замыкает пятерку лидеров - «шестерка», на которой по подмосковным дорогам разъезжают 51,9 тысяч человек.

В числе самых распространенных автомобилей Подмосковья также Renault Logan (48,9 тысячи), отечественные Lada-2104 (46,5 тысячи) и Lada 2105 (45,5 тысячи), Skoda Octavia (42,7 тысячи) и Lada 2109 (42,1 тысячи).

Всего же на начало года в московском автопарке числится немногим более 3,7 млн автомобилей, а в Московской области насчитывается более 2,7 млн легковушек.