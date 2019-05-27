Победители Всероссийской олимпиады из Москвы получат по 500 тысяч рублей

Стали известны суммы выплат столичным школьникам, ставшим лауреатами Всероссийской олимпиады. Победители получат по 500 тысяч рублей, а призеры - по 300 тысяч. Впервые деньги дадут и ребятам, вернувшимся с интеллектуальных соревнований без дипломов - им выплатят по 100 тысяч. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин объявил в концертном зале парка "Зарядье", где сегодня поздравляли самых умных учеников города.

По словам Собянина, московская команда побила свой прошлогодний рекорд и собрала 943 диплома. Их завоевали 866 учащихся из 227 школ. При этом 794 человека привезли с турнира по одной награде, 67 человек - по две, а пять учеников - по три. Как и в прошлые годы, школьники из Москвы стали лучшими по всем 24 предметам. Самыми "урожайными" оказались олимпиады по экономике, английскому языку, физике, праву, химии, истории, русскому языку, литературе и биологии.

- Я лично благодарен вам за тот труд и успех, который мы видим сегодня, - сказал Сергей Собянин, обращаясь к ребятам. - Каждый труд должен быть оценен, поэтому принял сегодня решение: все, кто принимал участие в команде Москвы на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, получат денежные премии. Те, кто занял несколько призовых мест, сегодня могут стать миллионерами. Но главный приз вы сделали сами себе: вы победили!

Всероссийская школьная олимпиада, напомним, проходит ежегодно по 24 предметам во всех регионах страны. Соревнования проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный, всероссийский.