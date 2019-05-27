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27.05.2019 18:12
Рубрика: Страхование

РСА: Изменение тарифов ОСАГО в Москве не будет критичным для водителей

Текст: Юлия Кривошапко
Увеличение тарифов на ОСАГО в Москве сразу несколькими крупными участниками страхового рынка не станет критичным для столичных автовладельцев. Такое мнение высказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Средняя премия по ОСАГО снизилась на 5,1% в 2019 году

За 5 месяцев средняя премия по ОСАГО в Москве упала на 7,5 процента. Для физических лиц средний взнос по ОСАГО уменьшился на 6,04 процента, уточнил Уфимцев в качестве пояснения, почему РСА не считает критичным повышение тарифов на автогражданку несколькими крупными компаниями.

В перспективе, по итогам реформы ОСАГО, цена ОСАГО будет зависеть не от региона, а от степени аккуратности вождения конкретного автовладельца, добавил исполнительный директор РСА. 

Ранее стало известно, что несколько крупных страховых компаний повысили базовые ставки по ОСАГО в столице на 11-14 процентов. Об этом написали "Ведомости".

В Банке России, который является регулятором страхового рынка, сообщили, что не комментируют тарифную политику отдельных компаний, но в целом внимательно следят за ситуацией.