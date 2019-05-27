СК проверит условия жизни ребенка, брошенного в московском ТЦ

Главное следственное управление СК РФ по Москве начало доследственную проверку после того, как женщина оставила своего шестилетнего ребенка в игровой комнате торгового центра и отказалась за ним возвращаться.

Следователи вместе с сотрудниками органов опеки выяснят, в каких условиях жил ребенок и как исполняли свои обязанности по воспитанию его родители.

"В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении. Его мама установлена и доставлена в следственные органы для опроса и проведения проверочных мероприятий", - рассказали в следственном ведомстве.

В воскресенье, 26 мая, женщина пришла в один из торговых центров на севере столицы и оставила в игровой комнате своего шестилетнего сына. Он пробыл там семь часов, после чего сотрудники ТЦ позвонили матери, но та отказалась забирать ребенка и предложила им оставить его себе. Затем на место вызвали полицию.