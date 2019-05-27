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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин рассказал о создании Центра славянской письменности на ВДНХ

В пятницу 24 мая на территории ВДНХ открылся новый музей - центр славянской письменности "Слово". В торжественной церемонии принимал участие мэр российской столицы Сергей Собянин, который в интервью порталу "Вечерняя Москва" рассказал о том, как родилась идея создания музея.
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По его словам, это произошло 2014 году, когда начались работы по реконструкции ВДНХ и когда выяснилось, насколько обветшала большая часть павильонов.

"Даже на этом фоне павильон "Земледелие" ("Украинская ССР") выглядел просто ужасно, - вспоминает мэр. - Пол был провален, с потолков сыпалась штукатурка, на крыше росли деревья. Он мог рухнуть в любой момент. Поэтому сначала мы провели неотложные противоаварийные работы, а затем приступили к кропотливой реставрации павильона, которая заняла несколько лет. Теперь павильон "Земледелие" вновь предстал во всем своем великолепии. Восстановлены уникальный шпиль, скульптуры и знаменитый витраж "Переяславская рада".

После этого, по словам градоначальника, и возникла мысль, что "в самом красивом павильоне ВДНХ должно быть что-то совершенно особенное". Обсуждались несколько концепций будущего музея и в итоге победило предложение о центре славянской письменности "Слово".

Мэр убежден, что в результате удалось создать "поистине уникальную экспозицию, рассказывающую об истории кириллического письма и славянской речи от зарождения до наших дней".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"В центре "Слово" вы можете познакомиться с пространствами, где на протяжении веков звучала наша речь, начиная со средневековой кельи монаха-иконописца до современной городской квартиры, - рассказал Сергей Собянин. - Среди экспонатов - уникальные книги: Остромирово Евангелие, Библия Франциска Скорины, "Слово о законе и благодати", "Грамматика" Мелетия Смотрицкого, "Арифметика" Леонтия Магницкого, азбуки и буквари разных эпох".

По мнению столичного градоначальника, центр станет не только музеем, но и научно-образовательным центром.

"Здесь будут проходить дискуссии по вопросам словесности, - убежден мэр Москвы. - А сама экспозиция будет постоянно развиваться, обогащаясь новыми экспонатами и тематическими разделами, чтобы максимально полно отразить современные тенденции развития речи и письма".

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