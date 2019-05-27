Составлен рейтинг имен для новорожденных москвичей

В Москве составили рейтинг имен для новорожденных. Столичное управление ЗАГС на официальном сайте мэра mos.ru назвало самые популярные и самые редкие имена.

В тройке популярных мужских имен этой весной - Михаил, Александр и Максим. Девочек чаще всего называли Александрами, Софиями (Софьями) и Мариями. Самое необычное имя этой весны зафиксировано в Покровском-Стрешневе. В местном центре "Мои документы" родители попросили записать свою дочку Арьей - в честь героини сериала "Игра престолов".

За все восемь сезонов сериала это уже 18 Арья, рожденная в столице. Среди других необычных имен девочек - Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Линда, Августина и Доминика. Родители мальчиков удивили именами Добрыня, Пересвет, Филл, Устин, Мартин, Пахом и Марсель.