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После финала "Игры престолов" зрители массово отписываются от HBO

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    26.05.2019, 13:59
Текст:   Олег Усков

После 19-20 мая, когда в эфир вышел "Железный трон", финальный эпизод фэнтезийной саги "Игра престолов", зафиксирован массовый исход подписчиков с канала HBO.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел иллюстрированный справочник по всем смертям "Игры престолов"

Такая тенденция прослеживается сервисом Google Trends - по запросу "Как отменить подписку на HBO?"

Причина ситуации кроется как в завершении сериала в целом, так и недовольстве поклонников GOT финалом истории. При том что данные опросов говорят об ином.

Стоит отметить, что в текущем году от канала не стоит ждать масштабных премьер: третий сезон "Мира Дикого Запада", амбициозного проекта, позиционировавшегося как замена ИП, выйдет лишь в 2020 году.

Тогда как дата премьеры первого приквела "Игры престолов", под условным рабочим названием "Долгая ночь", еще не определена.

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