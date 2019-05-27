В Ивановской области ребенок утонул в бассейне

В Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего ребенка в бассейне.

По данным следствия, ЧП произошло 25 мая на базе отдыха. Мальчик отдыхал с отцом возле бассейна. В это время мама малыша присматривала за младшими детьми. Когда отец отвлекся на разговор с братом, ребенок упал в бассейн.

- Мужчины достали ребенка из воды, однако спасти его не удалось, - сообщили в региональном управлении СК РФ.

После гибели мальчика следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", которая предусматривает наказание до двух лет заключения.

Кстати

Три года назад аналогичная трагедия произошла на территории областного центра. В бассейне сауны на улице 11 проезд в Иванове утонул четырехлетний мальчик. Обвинение в причинении смерти ребенку следствие предъявило его 32-летнему отцу, который распивал в сауне спиртное и заметил исчезновение ребенка лишь через полчаса после гибели сына, оставленного в одиночестве у бассейна.