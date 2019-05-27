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27.05.2019 13:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве открылся "центр управления" ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова
В Москве открылся новый ситуационно-информационный центр мониторинга ЕГЭ. Как сообщили в Рособрнадзоре, это будет центр управления, в который будет стекаться вся информация о ходе единого госэкзамена.

- Начался очень важный этап - это основной этап ЕГЭ. Сегодня экзамен сдают почти 80 тысяч человек. И те возможности, которые созданы Рособрнадзором, дают основание говорить: мы не предполагаем каких-то серьезных нарушений или каких-то проблем. Информационные системы готовы, - заявила вице-премьер Татьяна Голикова. - В открывшемся ситуационном центре ведется наблюдение за всей страной, за всеми 85 регионами. Можно посмотреть, как идет экзамен, какие нарушения происходят в аудиториях…

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Пять советов от Рособрнадзора тем, кто собирается списать на ЕГЭ

С сегодняшнего дня и до конца основной волны госэкзаменов центр будет работать ежедневно: за тем, чтобы школьники не списывали, одновременно будут следить 200 онлайн-наблюдателей. Большинство из них - студенты московских вузов, которые еще недавно сами сдавали ЕГЭ. Причем только в Москве в основную волну ЕГЭ за экзаменами будут следить 650 онлайн-наблюдателей. Кроме того, свои ситуационные центры в основной период ЕГЭ будут работать в 47 регионах.

Как работает система? Если наблюдатель фиксирует нарушение, он ставит на видео метку, которая проверяется сначала модератором, а затем - на месте - сотрудниками пункта проведения экзаменов. Если факт нарушения подтверждается, участник ЕГЭ удаляется из аудитории, а результаты его работы аннулируются.

Более того, как рассказали в Рособрнадзоре, наблюдатели анализируют не только видео в прямом эфире, но и архивы видеозаписей - они хранятся три месяца. Бывали случаи, когда нарушители отчислялись даже с первых курсов университетов. Так что списать, пронести незамеченные шпаргалки или мобильные телефоны будет практически невозможно. Видеонаблюдением оборудована абсолютно каждая аудитория, где проходит ЕГЭ. А их более 50 тысяч по всей стране! Для этого будет задействовано свыше 100 тысяч камер.

Глава Рособрнадзора: Утечек материалов ЕГЭ в интернет не зафиксировано

- Никаких утечек материалов ЕГЭ до начала экзамена было. Мы мониторим все так называемые сайты, которые якобы предлагают задания по подготовке к ЕГЭ. Мы их перепроверяем и видим, что они фальшивые, - рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. - Все адреса таких сайтов передаются в правоохранительные органы. По сравнению с прошлым годом таких сайтов становится все меньше. Все больше наши выпускники ориентируются на свои знания. И мы делаем все для того, чтобы экзамен проходил максимально объективно и честно, чтобы школьники находились в равных условиях.

Напомним, в понедельник, 27 мая, стартовала основная волна ЕГЭ. Всего в ней примут участие более 750 человек. Первые экзамены - литература и география. Для тех, кто напишет ЕГЭ по географии на 100 баллов, известный альпинист, директор Центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий" Матвей Шпаро обещал подготовить настоящее увлекательное путешествие по стране. Для 100-балльников по литературе тоже предполагается бонус. Председатель редакционного совета "Литературной газеты" Юрий Поляков пообещал опубликовать лучшие стихотворные произведения выпускников на страницах издания.

- За плечами наших детей 11 лет школы. Сдавая ЕГЭ, они практически выбирают путь в большую жизнь, - подчеркнула Татьяна Голикова. - Важно, чтобы этот этап прошел для них благополучно. Хочется пожелать всем успехов, чтобы как можно больше было стобалльников, как можно больше отличников и хорошистов пришли в высшую школу.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЕГЭ в России
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