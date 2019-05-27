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27.05.2019 00:06

ЕГЭ взял старт

Выпускники одиннадцатых классов сдают первые госэкзамены
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(7870)
Стартует основная волна ЕГЭ. В целом в ней будут участвовать более 750 тысяч человек. Из них 662 тысячи - выпускники 2019 года. Причем сегодня, в понедельник, школьники сдают сразу и литературу, на которую записались почти 52 тысячи одиннадцатиклассников, и географию (22,5 тысячи).
Более половины респондентов считают, что ЕГЭ обеспечивает равные шансы для поступления в вузы. Фото: Сергей Михеев/ РГ Более половины респондентов считают, что ЕГЭ обеспечивает равные шансы для поступления в вузы. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Более половины респондентов считают, что ЕГЭ обеспечивает равные шансы для поступления в вузы. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Кто эти ребята? География понадобится будущим экологам, метеорологам, учителям географии... То есть как вступительный экзамен ЕГЭ по этому предмету засчитывают только географические факультеты: минимальный балл для поступления - 37. ЕГЭ по литературе потребуется в основном филологам: учителям русского языка и литературы, журналистам, переводчикам, лингвистам, библиотекарям... Плюс - абитуриентам, поступающим на некоторые "штучные" творческие специальности. Здесь минимальный балл ниже - 32.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Однако уже через пару дней, в среду (29 мая), выпускники будут писать один из самых массовых предметов - обязательную математику. Причем одновременно пройдут экзамены базового и профильного уровня сложности. Затем 31 мая - ЕГЭ по истории и химии. 3 июня - русский язык, 5 июня - иностранные языки (письменно) и физика, 7 и 8 июня - иностранные языки (устно), 10 июня - обществознание, 13 июня - биология и информатика.

Также предусмотрено несколько резервных дней для тех ребят, кто внезапно заболеет или не сможет сдать ЕГЭ в основой день по уважительной причине. Закончится основная волна 1 июля.

- Растет популярность предметов естественно-научной направленности. Биологию в 2019 году сдают на 25 тысяч человек больше, чем в прошлом. Химию - на 16 тысяч больше, физику - на 13 тысяч, - рассказали "РГ" в Рособрнадзоре. - Особенно заметно вырос уровень интереса к информатике - число участников по сравнению с прошлым годом увеличилось сразу на 27 тысяч человек.

За шпаргалки и мобильники с экзамена удалят, результаты - сразу аннулируют

Что можно взять на ЕГЭ? Как минимум знания, паспорт и черную гелевую ручку. В остальном требования могут отличаться от предмета к предмету. К примеру, на профильной математике разрешат пользоваться линейкой. Участникам ЕГЭ по географии будет доступна не только линейка, но и транспортир и непрограммируемый калькулятор.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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А вот за шпаргалки и мобильники с экзамена удалят, результаты - сразу аннулируют. Так что не стоит надеяться кого-то обмануть и сдать экзамен нечестно. За всем, что происходит в аудитории, общественные наблюдатели будут следить не только вживую, но и онлайн. Видеонаблюдением оборудованы абсолютно все пункты проведения экзаменов - а их в основную волну будет более пяти тысяч.

Кстати

Жители России назвали плюсы и минусы ЕГЭ. По данным ВЦИОМ, 54 процента респондентов считают, что госэкзамен дает равные шансы для способных школьников на поступление в ведущие университеты страны. Также среди плюсов - возможность не сдавать экзамены в вузе (17%) и то, что результаты ЕГЭ можно подать в несколько высших учебных заведений одновременно (13%).

Среди минусов опрошенные назвали зубрежку при подготовке и отсутствие творчества (21%), высокую психологическую нагрузку (11%), тестовую систему (10%).

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