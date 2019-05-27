Экс-главу пензенского минздрава взяли под домашний арест

Бывший министр здравоохранения Пензенской области находится под домашним арестом по делу об изнасиловании. Первомайский районный суд определил обвиняемому эту меру пресечения до 22 июля. Хотя следствие настаивало на взятии под стражу.

Владимир Стрючков будет отбывать арест по месту жительства в Пензе.

Напомним, против 59-летнего бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по статье за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 27-летней ранее знакомой женщины.

Инцидент произошел 30 апреля, а 29 апреля Стрючков был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Министром здравоохранения он являлся последние 14 лет.

"Следствие разберется, что там было", - прокомментировал случившееся глава региона Иван Белозерцев. На оперативном совещании в правительстве Пензенской области он еще раз напомнил подчиненным о этике государственного служащего.