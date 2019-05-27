КамАЗ и Daimler запустили новый завод

В Набережных Челнах состоялось открытие нового завода кабин "Daimler KAMAZ RUS" и одновременно с этим стартовало серийное производство перспективной "камазовской" модели с принципиально новой кабиной K5.

На совместном предприятии КамАЗа и Daimler AG будут производить кабины как для грузовиков КамАЗ пятого поколения, так и Mercedes-Benz Actros четвертого поколения. Завод способен по полному циклу выпускать до 50 тысяч кабин в год, большую часть которых используют для "КамАЗа-54901", а часть - для "Актроса". В зависимости от потребностей рынка, соотношение выпуска примерно следующее - 80/20 или 70/30 процента, т.е. 4 из 5 кабин достанутся КамАЗу. Каркасы кабин будут поставляться на сборочный конвейер Камского автогиганта и сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz в Набережных Челнах.

До конца 2019 года КамАЗ сделает всего 100 товарных экземпляров. Начиная с 2020 года автозавод выйдет на запланированные производственные мощности.

Модельная гамма грузовиков поколения К5 начинается с магистрального тягача КамАЗ-54901. Через год на рынке появится следующая модель, адаптированная для работы в строительном секторе - самосвал КамАЗ-6595. В течение 2,5 лет вся гамма нового семейства тягачей, состоящая из пяти модификаций, будет полностью освоена. Поколение К5 гарантировано просуществует на рынке 20 лет.

Кроме того, КамАЗ с кабиной К5 полностью конкурентоспособен и без каких-либо ограничений будет поставляться на экспорт, в том числе и в Европу. КамАЗ-54901 окажется дешевле своего аналога Mercedes-Benz Actros на 15-20%.

Кабина "54901-го" унифицирована с "Актросом" по большей части внутренних и наружных локализованных деталей, у российской кабины полностью своё оформление передней части и оригинальный салон. Локализация магистрального тягача КамАЗ-54901 составит около 80-85%, в планах увеличение этого показателя.

Длина, ширина, высота "магистральника" составляют 6250, 2550 и 3980 мм соответственно. Снаряженная масса - 8000-8600 кг (в зависимости от комплектации), полная масса автопоезда с полуприцепом - 44 000 кг. Рама тягача выполнена из легких высокопрочных сталей, передняя ось - с увеличенной нагрузкой до 9 тонн и необслуживаемой ступичной частью, установлены экономичные и "тихие" гипоидные мосты с передаточным отношением от 2,5 до 3,07, увеличена и ёмкость топливных баков - один бак на 800 литров (либо 2 бака на 1400 литров).

Вместе с новой кабиной КамАЗ пятого поколения получил новый рядный шестицилиндровый двигатель Р6 проекта "Тибет". 12-литровый турбодизель КамАЗ-Р6 создавался в сотрудничестве с немецко-швейцарской компанией Liebherr. Заявленный ресурс силового агрегата равен 1,5 млн км при межсервисном интервале 150 000 км. Двигатель способен выдавать от 400 до 550 л.с. он работает в паре с немецкой (локализованной в России) роботизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon. Максимальную мощность мотор развивает при 1900 об/мин, крутящий момент составляет 2060 Нм при 1300 об/мин.

Как отмечают представители обеих компаний, новейший завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS" на сегодняшний день является самым современным в отрасли грузовиков.

Предприятие отличается качеством, гибкостью, эффективностью затрат и экологичностью. Производство обладает самым высоким уровнем автоматизации в России, оно находится на уровне более 80%, на нём трудится более 100 роботов, которые могут менять свой функционал выполняемых работ.

На территории новейшего завода расположены цеха сварки, окраски кабин и логистики, энергоцентр. После сварки каркасы кабин по конвейеру поступают на второй этаж, после чего они попадают на линию катафореза и окраски, а затем на линию сушки. Далее следует зона логистики, где они отгружаются на сборочные конвейеры КамАЗа и "ДК Рус" для последующей сборки и монтажа на шасси.

Напомним, "ДК-Рус" было основано 10 лет назад, строительство завода каркасов кабин началось в марте 2016 года. Предприятие площадью более 60 000 кв.м позволит обеспечить 700 высококвалифицированных рабочих мест, на данный момент на заводе работает 300 сотрудников. Общий объем инвестиций в создание завода кабин составил более 14 млрд рублей.