Чиновника, напавшего на журналиста ВГТРК, исключили из "Единой России"

В "Единой России" назвали "белой чиновничьей горячкой" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который ранее напал на журналиста ВГТРК. Секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что президиум Генсовета принял решение исключить его из партии. Кроме того, президиуму регионального политсовета дано поручение приостановить полномочия Зайцева как секретаря местного отделения "Единой России", рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности как главы района и затем инициировать процедуру отзыва избирателями.

"Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несет повышенную ответственность за свои слова и поступки. Вчера случился очередной приступ "белой чиновничьей горячки" в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК. Вместо того, чтобы ответить на вопросы корреспондента, он попытался решить вопрос силой", - заявил он.

Турчак назвал такое поведение неадекватным и неприемлемым. "Хочешь помахать кулаками - иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы - тебе не место во власти", - пояснил секретарь Генсовета партии.

Как сообщалось ранее, глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев набросился с кулаками на репортера телеканала "Россия 24" Ивана Литомина, который задал ему вопрос о погорельцах, живущих в нечеловеческих условиях.