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27.05.2019 10:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске из больницы выписали детей, отравившихся крысиным ядом

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Второклассников Чановского района Новосибирской области, на прошлой неделе отравившихся средством от грызунов, выписали из больницы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя регионального ГУ МЧС Виктора Орлова, состояние всех пострадавшие оценивается как удовлетворительное.

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Напомним, инцидент произошел на территории средней общеобразовательной школы рабочего поселка Чаны. Один из второклассников принес из дома пакетик с отравой для грызунов и предложил друзьям попробовать ее на вкус. В итоге он сам и еще 12 детей оказались на больничной койке - признаки отравления своевременно заметила учительница ИЗО.

В Следственном управлении СКР по Новосибирской области, а также в областной прокуратуре инициировали проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям руководства школы, органов опеки и приемных родителей ребенка. Известно, что все школьники, попавшие в больницу, из благополучных семей.

Региональные власти в свою очередь распорядились провести профилактические беседы с детьми и педагогами всех без исключения школ области.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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