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Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь подвела итоги конкурса профессионального мастерства

В АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершился второй этап конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди работников региональных филиалов предприятия. В этом году за право стать лучшими соревновался 51 сотрудник акционерного общества.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Цель конкурса -  повышение профессионального мастерства, развитие творческого отношения к труду, воспитания чувства гордости за свою профессию. Кроме того, участие в профессиональных соревнованиях позволяет изучить, распространить и внедрить опыт работы лучших специалистов, повысить производительность труда и обеспечить высокий уровень безопасности эксплуатации производственных объектов.

В мероприятии участвовали представители основных профессий отрасли трубопроводного транспорта - электрогазосварщик, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту технологических установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, трубопроводчик линейный, оператор товарный по нефти и нефтепродуктам, лаборант химического анализа по нефти и нефтепродуктам, водитель грузового автомобиля, машинист экскаватора, оператор нефтепродуктоперекачивающей станции. Также свое мастерство демонстрировали повара филиалов предприятия. Соревнования традиционно проходили на базе Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Омского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Конкурсные состязания включали теоретические и практические задания. Члены жюри оценивали не только количество правильных ответов, но и время прохождения конкурсных испытаний. Кроме того, важными критериями для победы являлись соблюдение правил охраны труда и требований промышленной безопасности.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

По итогам двух дней состязаний были определены победители второго этапа конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии:

- трубопроводчик линейный - Крец Андрей (Омское РНУ);

- электрогазосварщик - Диваков Антон (Красноярское РНУ);

- слесарь по ремонту технологических установок - Хаменок Александр (Омское РНУ);

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - Тихомиров Александр (Омское РНУ);

- слесарь по КИПиА - Абакаров Халил (Красноярское РНУ);

- водитель грузового автомобиля - Гембух Андрей (Омское РНУ);

- машинист экскаватора - Мецлер Роман (Омское РНУ);

- оператор товарный - Новиков Максим (Новосибирское РНУ);

- оператор товарный по нефтепродуктам - Семенов Юрий (Омское РНУ);

- оператор НППС - Руковичников Алексей (Омское РНУ);

- лаборант химического анализа по нефти - Андреева Оксана (Омское РНУ);

- лаборант химического анализа по нефтепродуктам - Гайсина Танзиля (Омское РНУ);

- повар - Черникова Елена.

В командном зачете первое место было присуждено Омскому районному нефтепроводному управлению.

На торжественной церемонии закрытия к участникам конкурса обратился генеральный директор акционерного общества Олег Чепурной. "Состязания этого года отличались большой конкуренцией, и это очень показательно. Благодарю каждого из вас за любовь к своему делу, высочайшее мастерство и неравнодушие", - отметил он.

Победители второго этапа конкурса "Лучший по профессии" будут представлять предприятие на соревнованиях на уровне ПАО "Транснефть", которые состоятся в г. Самаре в июле 2019 года, на базе АО "Транснефть - Приволга".

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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