Напавший на журналистов в Ставрополе стоял на учете у психиатров

Напавший на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе страдал от психических заболеваний. Об этом сообщил депутат Ставропольской краевой Думы Виктор Лозовой, а также подтвердили правоохранители.

- У напавшего с ножом на главного редактора газеты "Родина" Николая Бондаренко и его сотрудников мужчины были проблемы с психикой, - заявил "РГ" депутат пралмента региона Виктор Лозовой.

Эту информацию также подтвердили силовики. "Он наблюдается у психиатров и стоит на учете. У него проблемы с психическим здоровьем", - сообщили в правоохранительных структурах.



Как пояснили в ставропольском краевом отделении КПРФ, которой принадлежит газета "Родина", нападение произошло в понедельник, 27 мая, в полдень. В это время туда пришел мужчина. Полистав подшивку газеты, он попросился к главному редактору Николаю Бондаренко. Тот пригласил его к себе в кабинет.

- Гость потребовал опубликовать свою статью. Получив отказ в связи с тем, что предложенный довольно агрессивный по тону материал не соответствует политике газеты, он набросился на Николая Федосеевича с ножом и ранил его в лицо, - сообщили в региональном отделении партии.

Нападавшего удалось обезвредить до приезда полиции. Однако в борьбе пострадали еще три человека. Одного из них - Виталия Гушла, а также Николая Бондаренко госпитализировали с ножевыми ранениями. Еще двое, бывший работник правоохранительных органов Виктор Зиновьев и экс-прокурор Владимир Таций, госпитализации не потребовалась.