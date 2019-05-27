Ранивший журналистов в Ставрополе хотел опубликовать статью

Мужчина напал на редакцию газеты "Родины" из-за отказа печатать его статью, сообщила "РГ" дочка главного редактора издания Николая Бондаренко Светлана.

- Мужчина принес моему отцу текст для печати, а он сказал, что материал требует корректировок, поэтому над ним нужно поработать. Тогда мужчина выхватил нож и напал на отца, - говорит Светлана, которая сейчас находится в больнице, где только что прооперировали главного редактора "Родины".

Она добавила, что нападавший целился в горло, но задел ножом щеку. Сейчас здоровью Николая Бондаренко ничего не угрожает.

- Отец позвонил маме примерно в обед. Когда это произошло точно, я сказать не могу, - добавила она.

Ранее сообщалось, что кроме Бондаренко ранены также еще трое сотрудников. Двое из них уже выписаны домой.

Полиция задержала нападавшего, с ним работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства случившегося.