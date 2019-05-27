В Ленобласти на месте обрушения трассы начался разбор завалов

В Приозерском районе Ленинградской области спасатели приступили к разбору завалов на месте обрушения строящейся гоночной трассы. Площадь рухнувших строительных лесов составила 350 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Ленинградской области, семь человек извлечены из-под завалов. Они ранены. Пятерых доставили в ближайшие больницы.

Состояние двух пострадавших вызывает опасения, их планируется госпитализировать в петербургские лечебные учреждения санавиацией.

Разбор завалов продолжается. На месте работает спасательный отряд из 37 человек. На данный момент признаков того, что под завалами могут находиться люди, не обнаружено.