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27.05.2019 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти на месте обрушения трассы начался разбор завалов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Приозерском районе Ленинградской области спасатели приступили к разбору завалов на месте обрушения строящейся гоночной трассы. Площадь рухнувших строительных лесов составила 350 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Ленинградской области, семь человек извлечены из-под завалов. Они ранены. Пятерых доставили в ближайшие больницы.

Состояние двух пострадавших вызывает опасения, их планируется госпитализировать в петербургские лечебные учреждения санавиацией.

Разбор завалов продолжается. На месте работает спасательный отряд из 37 человек. На данный момент признаков того, что под завалами могут находиться люди, не обнаружено.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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