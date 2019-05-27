Путин и Патриарх затрагивали тему храма в Екатеринбурге

На встрече президента с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на прошлой неделе речь в том числе шла о планах строительства храма в Екатеринбурге.

"Да. Они затрагивали эту ситуацию", - подтвердил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства и предстоятель РПЦ "весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным вопросам повестки", напомнил Песков.

На вопрос, схожи ли позиции президента и патриарха по вопросу строительства храма в Екатеринбурге, представитель Кремля заметил: "Вы же сами имеете возможность сравнить. Большего, к сожалению, я вам сказать не могу. Это их частный обмен мнениями".