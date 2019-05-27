Renault променял Nissan на нового партнера

Слухи о том, что Renault ведёт переговоры с концерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA), появились на днях. Сегодня утром пресс-служба французского автопроизводителя подтвердила этот факт, вслед своё подтверждение с основными пунктами коммерческого предложения опубликовал FCA. Если слияние состоится, то с чем остаётся Nissan?

Напомним, что у Nissan есть 15-процентная доля акций в Renault, но это не даёт никаких преференций японской компании - ни места в совете директоров, ни права голоса. И если Renault примет предложение FCA о слиянии, то положение Nissan осложнится ещё больше: в новом совете директоров, состоящем из 11 представителей, у компании будет только один представитель.

Аналитики склонны полагать, что новый союз ещё больше усугубит непростые отношения давних партнёров Renault и Nissan. Renault, обретя в лице FCA нового союзника, нечего будет бояться после "развода" с Nissan.

Концерн FCA предложил Renault довольно выгодные условия: равноправное владение бизнесом - по 50% у каждого. Кроме этого, слияние позволит стать Альянсу третьим крупнейшим автопроизводителем в мире, усилив присутствие во многих сегментах. И здесь - снова ложка дёгтя для Nissan. Дело в том, что FCA определённо сильнее японцев в США в сегменте пикапов. Если брать 2018 год, то попытки отыграть позиции с обновлённым Nissan Titan провалились, а вот пикапы Ram оказались в лидерах в своей категории. FCA определённо сильнее в Штатах и по масл-карам: Dodge знает, как делать автомобили, которые придутся по нраву американцам.

Однако не нужно забывать, что Nissan имеет огромный опыт и потенциал в создании электрокаров и автомобилей с беспилотными технологиями. В современных реалиях это является большим преимуществом.

Стоит отметить ещё один показательный момент: Nissan отказался комментировать возможное слияние Renault и FCA. Более того, источники, знакомые с ситуацией, говорят, что генеральный директор Nissan Хирото Сайкава (да-да, тот самый, который сразу предложил уволить Карлоса Гона и его помощников после обвинений в махинациях) не был в курсе готовящихся переговоров.

Неудивительно, ведь у Сайкавы своё видение бизнеса: Renault выступает за масштабность (экспансивный путь), а мантра босса Nissan - устойчивый рост пусть даже при сокращениях объёмов производства (экстенсивный путь). Также Сайкава настаивает на том, чтобы вести совместные разработки, сохраняя при этом максимальную независимость от французского партнёра.

В настоящее время представители Renault и Fiat Chrysler Automobiles ведут переговоры. Пресс-служба Renault сообщила, что компанию заинтересовало предложение FCA, будут обговариваться детали.