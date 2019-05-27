Сборная России не смогла забить в ворота команды Суоми и осталась без финала ЧМ-2019

Титул чемпиона мира по хоккею разыграли сборные Канады и Финляндии. Россия, одержавшая в Братиславе восемь побед подряд, споткнулась на полуфинальной стадии и боролась лишь за "бронзу" с командой Чехии. Впрочем, независимо от результата этого "утешительного финала" свое главное сражение "красная машина" провела в субботу.

Кому проиграли

- Вы посмотрите, кого обыграла Финляндия на этом чемпионате. Они давно на сборах сидят, это очень хорошо отлаженный механизм. Работают как финские часы. Поэтому они обыграли американцев, канадцев и шведов, - так описал будущего соперника накануне полуфинала главный тренер сборной России Илья Воробьев.

Мы, журналисты, Илью Петровича слушали внимательно. Но все равно ни от кого из коллег в пресс-центре перед игрой я не слышал пессимистичных прогнозов. Общий настрой был примерно такой: "Проиграть ТАКОЙ Финляндии мы никак не можем". Каюсь, придерживался того же мнения. По-другому, наверное, и быть не могло - достаточно изучить состав этой сборной. Ее главный тренер Юкка Ялонен - тот самый, кто здесь же, в Братиславе, брал "золото" ЧМ-2011, - вдрызг переругался со всеми финскими звездами. И в итоге собрал команду не из громких имен, а из тех, кто был готов работать по его системе. В итоге в составе Суоми оказалось всего два человека из клубов НХЛ, да и те барахтаются между основой и фарм-клубами слабеньких нынче "Чикаго" и "Флориды". Для справки: всего на этом чемпионате мира сыграли 119 хоккеистов из НХЛ, и финны легко могли накинуть к этой цифре еще полтора десятка. Представительство КХЛ, даже при том что в нашей, второй по силе лиге мира есть "Йокерит" из Хельсинки, тоже невзрачное - четыре человека.

Кто же тогда остальные? 24-летний вратарь Кевин Ланкинен, отразивший 32 броска от сборной России и признанный лучшим игроком полуфинала, играет за "Рокфорд Айсдогз" из Американской хоккейной лиги. Даже на этом не бог весть каком уровне провел в регулярном чемпионате всего 19 матчей. Остальные игроки сборной играют за клубы финской лиги, пара человек пылит в Швейцарии и Швеции. У многих за плечами неудачные попытки пробиться в клубы КХЛ. Особняком стоит лишь Каапо Какко из финского ТПС, которому прочат первый номер этого драфта в НХЛ. Но парню всего 18, он отлично начал этот чемпионат, однако стабильно показывать результат в каждом матче пока не может.

Как проиграли

Получается, звездная сборная России с Овечкиным, Малкиным и Кучеровым проиграла каким-то безвестным неудачникам? Если только по форме, но точно не по содержанию. За пару часов до полуфинала мне удалось задать несколько вопросов президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю. Честно говоря, ждал от него прогноза в пользу сборной России. Но швейцарец, как и свойственно людям из этой страны, высказался весьма нейтрально.

- Знаю, что Россия не очень хотела играть с Финляндией. Это сосед, очень хорошая команда. Любопытно, что в ее составе всего два игрока из НХЛ. Будет очень интересный матч, - говорил Фазель. - Уже давно я не видел у вас такой хорошей команды - быстрой, техничной. Однако тем и хорош спорт, что ты никогда не знаешь, чем закончится матч. Россия фаворит на бумаге, когда ты смотришь на имена игроков. Но в конце концов не все решают деньги. И я с большим интересом жду этого матча. Посмотрим. У Швеции был 21 игрок из НХЛ, и они проиграли финнам в четвертьфинале.

Сейчас слова главы мирового хоккея воспринимаются уже не просто как дипломатичный реверанс. Мудрый Фазель намекнул на простую истину, что порядок зачастую бьет класс. Многие после проигрыша сборной России принялись вспоминать финал Олимпиады в Нагано, где наша команда так же безуспешно пыталась пробить Доминика Гашека и в итоге проиграла Чехии, пропустив всего одну шайбу. По сюжету действительно похоже. Здесь финны терпеливо ждали своего шанса, и в середине третьего периода, когда наши потеряли шайбу в своей зоне, здоровенный капитан Суоми Антилла нанес один бросок, ставший роковым.

Но все-таки здесь уместнее другие аналогии - чехи в Нагано по уровню мастерства, при всем уважении к нынешней сборной Финляндии, все-таки были на две головы выше. А вот сюжет 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором крепкие, хорошо обученные и подготовленные профессионалы из сборной России ложились костьми в защите и забодавшие испанских звезд, всплывает в памяти сразу же. Финские хоккеисты честно признавались - они вышли сыграть от обороны. И прекрасно понимали - по-другому, бросившись с шашками на танки, они просто обречены. И в открытом хоккее сборная России сделает с ними примерно то же, что со шведами (там было, напомним, 7:4)...

Кто виноват

- Много финны нам попортили нервов. Не самый простой для нас соперник, но все прошлое надо оставить и жить настоящим. У них очень хорошая команда и нам надо играть в свой хоккей, - так рассуждал накануне полуфинала капитан российской сборной Илья Ковальчук.

Кому, как не самому опытному игроку нашей команды, было не знать о попорченных нервах. Ковальчук был непосредственным участником почти всех знаковых поражений россиян от финнов за последние 12 лет. Речь о проигрышах в полуфиналах ЧМ в Москве в 2007-м и в Братиславе в 2011-м, а также о неудаче в четвертьфинале олимпийского турнира в Сочи. Не было Ильи только в составе команды, проигравшей в полуфинале другого домашнего чемпионата мира, в 2016-м. Пятое фиаско - вполне себе повод говорить о системном сбое. Тем более что явных и легких объяснений нынешнему поражению не найти.

В поражении нельзя обвинить игроков, хотя кто-то успел уже затянуть старую песню о "зажравшихся миллионерах". В этой команде была абсолютно нормальная, рабочая атмосфера. Все пахали на тренировках и полностью отдавались в матчах. Тот же Овечкин забил на турнире всего две шайбы, но бился, особенно в плей-офф, как зверь. Хотя мог бы, с его-то суперзвездным статусом, вообще не ездить ни в какую Братиславу и отдыхать с женой и маленьким сыном. Или Кучеров, набравший 16 очков, - как его обвинить в плохом настрое?

Главной ареной чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге должна стать новая арена вместимостью порядка 22 тысяч человек

Можно говорить о тренерских недоработках. Но опять-таки правдой это было бы лишь отчасти. Все в сборной признают - они знали, с чем им придется столкнуться. Соперника разбирали, готовились серьезно. Никакой паники, хаотичной перестановки в звеньях и прочих резких движений не было. К тому же взломать эшелонированную оборону финнов, возвращаясь к истории, не смог не только Илья Воробьев и его штаб. Тот же итог был и у Вячеслава Быкова, и у Зинэтулы Билялетдинова, и у Олега Знарка.

Пожалуй, единственное объяснение, помимо банального невезения - его, кстати, тоже нельзя списывать со счетов, - хроническое неумение наших команд играть против закрытого соперника. Игра на пятачке, как и на вбрасываниях, традиционно считается слабым местом для российских команд. Это то, в чем наши хоккеисты традиционно уступают тем же североамериканцам. Ну и, как выясняется, финнам. Поправить это за пару недель, и даже месяцев, вряд ли возможно. Но попытаться разобраться и сделать правильные выводы нужно обязательно. Сборная России осталась без "золота" чемпионата мира в пятый раз подряд. До следующей попытки - почти год.

Пас на Питер

Важное для российского хоккея событие произошло в Братиславе не только на льду. Конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) единогласно утвердил Санкт-Петербург столицей чемпионата мира-2023. Главной ареной турнира предполагается сделать дворец, к строительству которого еще не приступали.

Арены вместимостью порядка 22 тысяч человек хотят построить в районе метро "Парк Победы". Проект уже вызвал споры и понравился не всем. С расспросами я отправился к главному человеку мирового хоккея, президенту ИИХФ Рене Фазелю. Швейцарец лучезарно улыбался и был преисполнен оптимизма.

Господин Фазель, как прокомментируете выбор в пользу Петербурга?

Рене Фазель: Санкт-Петербург - замечательный город, в котором уже дважды проходил чемпионат мира. Население в 5 миллионов человек, большая хоккейная команда СКА, традиции, великолепные культурные объекты, прекрасные болельщики - логично, что чемпионат пройдет именно в Петербурге.

Новая арена на 22 тысячи человек, которую анонсируют к чемпионату, еще не построена. Вас это не беспокоит?

Рене Фазель: Россия - это Россия (улыбается). Знаю, что в этой связи есть определенные проблемы и дискуссии, но в любом случае там уже есть две готовые арены, "Ледовый" и "Юбилейный". Российская сторона очень подвижная и креативная в этом плане. Также мы можем провести часть матчей в Москве - у России большое количество возможностей. Вспомните Олимпиаду в Сочи, как были построены объекты к Играм. Россия сделала все, надо просто ей доверять.

Такой большой дворец вообще нужен на чемпионате мира?

Рене Фазель: Для хоккея он может показаться слишком большим, но под матчи СКА можно чуть изменить конфигурацию верхнего яруса и сделать вместимость поменьше. А вот для концертов - если вы пригласите Мадонну, Леди Гага или "Роллинг Стоунз" - вам нужна арена на 22 тысячи зрителей. Именно поэтому такие дворцы появляются в больших городах. Я верю, что российская сторона найдет оптимальный вариант, как это сделать. Знаю, что она плотно сотрудничает с американским архитектурным бюро. Все будет сделано.