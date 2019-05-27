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27.05.2019 16:00
Рубрика: Легковые авто

Skoda рассказала, как назовет внедорожный пикап на базе Kodiaq

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Компания Skoda поделилась подробностями о новом двухдверном пикапе на базе кроссовера Kodiaq, который ориентирован на прохождение маршрутов по самому хардкорному бездорожью.

Силовая структура кузова была полностью пересмотрена. Подвеска получила лифт и большие внедорожные колёса с шинами Rockstar II, что дало прибавку 10 см к значению клиренса кросс-версии Skoda Kodiaq. Таким образом, дорожный просвет автомобиля составит порядка 294 мм. И это не опечатка: у Kodiaq Scout этот параметр равен 194 мм.

Автомобиль оснащён бензиновым 190-сильным 2.0 TSI, привод, вероятно, полный. Внедорожный потенциал новинки подчеркнёт электрическая лебёдка, установленная на переднем бампере.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Название пикапа - Mountiaq, от английского "mountain" - гора. Литера Q в конце говорит о принадлежности автомобиля к сегменту SUV. Напомним, имена всех кроссоверов Skoda заканчиваются на эту букву: Kodiaq, Karoq, Kamiq.

Статус пикапа - концепт. Мало того, концепт, разработанный 35 студентами профессионального училища Skoda в Млада-Болеславе. Работа над Skoda Mountiaq стартовала в сентябре 2018 года, в январе 2019-го - началась практическая реализация подготовленных и утверждённых идей. О дате финальной премьеры пока ничего не сообщается.

В России Skoda Kodiaq можно купить начиная от 1 457 000 рублей - столько просят на переднеприводную версию с 1.4 TSI мощностью 125 л.с. и 6-скоростной механической КП. Цена на Kodiaq Scout со 180-сильным двухлитровым TSI, 4х4 и "роботом" DSG-7 - от 2 814 000 рублей, дизельная версия обойдётся дешевле - от 2 766 000 рублей.

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