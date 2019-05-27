Инспекторам не придется лишний раз без причины останавливать грузовики, фуры и автобусы, когда за их движением начнут следить умные тахографы.

Умные, или, так называемые, смарт тахографы уже с 15 июля будут устанавливаться на вновь произведенные европейские грузовики и автобусы. Это устройство не только будет следить за соблюдением режима труда и отдыха водителя, но и сообщать о возможных нарушениях прямо в пути.

Как рассказал на конференции прошедшей в Суздале начальник департамента тахографии Национальной ассоциации предприятий автомобильного и городского пассажирского транспорта Евгений Матвеев, в отличии от тахографов предыдущего поколения, смарты снабжены встроенной спутниковой антенной, которая работает сразу с тремя глобальными навигационными системами: Galileo, GPS и ГЛОНАСС. Это дополнительный контроль за движением. А также возможность установить место того или иного нарушения. Также тахограф оборудован DSRC антенной, которая позволяет передавать информацию. Например, едет фура по дороге, где-то на пути возникает считывающий прибор - аналог камеры фотовидеофиксации. Только он не фиксирует нарушения, а считывает данные тахографа. Если до этого водитель что-либо нарушил, то этот прибор передаст информацию на ближайший пост. Инспектор остановит фуру, снимет данные тахографа и оформит нарушение. Если нарушений нет, то и машину останавливать не нужно. Если тахограф не отвечает - это тоже повод для остановки водителя.

Это довольно удобная и важная функция, которая позволит увеличить скорость перевозок, если водитель ничего не нарушает. Прибор передает информацию за последние три часа.

Если тахограф зафиксировал нарушения, то он сообщит об этом и инспектор остановит фуру

Еще одно новшество этих приборов - пломбы, по которым можно определить, кто устанавливал тахограф. Если он работает некорректно - то все претензии будут к мастеру. Даже если его некорректность выявилась где-нибудь во Франции. Дело будет возбуждено там, а мастера вызовут для объяснений, в какой бы российской глубинке он не находился. Поэтому реестр этих пломб ведется в одном месте в объединенном исследовательском центре JRC, что находится в Италии.

В дальнейшем предполагается использовать еще одну возможность этого прибора в рамках интеллектуальных транспортных систем. А именно со временем он будет обмениваться информацией с автомобилями, оснащенными такими же системами, а также с элементами дорожной инфраструктуры, когда таковые появятся. Они будут передавать информацию о грузе, его весе и габаритах, и маршруте. Что в дальнейшем позволит эти маршруты оптимизировать.

Сразу оговоримся, что пока речь идет о применении этого устройства при международных перевозках. На внутри российских действуют иные требования. Но и с международными не все так радужно. Дело в том, что эта технология DSRC не совсем отвечает российским требованиям. Частота этого радиосигнала не вызывает нареканий, но мощность в десятки раз превышает разрешенную в России. А поэтому допускать транспорт с таким передатчиком на дороги России без необходимых согласований нельзя.

Как рассказал корреспонденту "РГ" заместитель генерального директора агентства автомобильного транспорта Николай Виблый, все международные перевозки осуществляются в соответствии с требованиями европейского соглашения ЕСТР. Евросоюз может принимать какие угодно требования у себя внутри, но чтобы их перевозчики могли въезжать на территории других стран, эти требования должны быть согласованы и прописаны в ЕСТР. В настоящий момент требование об использовании смарт тахографов в соглашение не включено. Поэтому после 15 июня, если на территорию России соберется въехать фура, оборудованная смартом, то наши контрольные надзорные органы будут считать, что тахограф на автотранспортном средстве отсутствует и смогут привлекать к ответственности иностранных перевозчиков, как за управление без тахографа.

Надо сказать, что многие замечания к требованиям по смарт тахографам, выдвигаемым Россией Европейская комиссия старается учитывать. Сейчас идет работа над тем, чтобы внести эти тахографы в ЕСТР. Однако это не так просто.

DSRC установлено только европейским стандартом. Если бы он имел статус международного, то на него можно было ссылаться. Кроме того необходимо понять, что делать с его мощностью. При пересечении границы России сигнал должен автоматически терять эту мощность? Тогда какой смысл в этой технологии вообще, если при нынешней мощности сигнал принимается на расстоянии 20 метров? При ее уменьшении в 10 раз обмен данными будет происходить на каком расстоянии?

Есть и еще нюансы. А именно передачи данных в рамках интеллектуальной транспортной системы. В России действует закон о защите персональных данных. Как уберечь наших перевозчиков от передачи их данных неизвестно кому и для каких целей в Европе?

При въезде в Россию со смарт-тахографом мощность его сигнала необходимо сократить

17 июня состоится очередное обсуждение возможности включения смарт тахографов в европейское соглашение на площадке ЕЭК ООН. Помимо предложений о снижении мощности сигнала, российская сторона также предлагает предусмотреть функцию, которая будет отключать передачу персональных данных.

Что касается наших перевозчиков, то прорабатывается вопрос создания смарт тахографа и для внутрироссийских перевозок, а также вопросы повышения эффективности контроля. Как рассказал заместитель директора департамента Минтранса Владимир Луговенко, за последние четыре месяца наметилось сокращение аварийности, при этом только 35 процентов транспорта перевозчиков, подлежащих оснащению, оборудованы тахографами. Конечно, этого недостаточно. Введение умных тахографов позволит повысить эффективность контроля и будет способствовать оснащению транспортных средств тахографами, а также формированию у водителей ответственного отношения к соблюдению требований БДД, что должно положительным образом отразится на динамике снижения ДТП. Дополнительно предлагается обязать физических лиц, эксплуатирующих грузовики и автобусы, оборудовать транспорт тахографами. Также предлагается обязать проверять наличие тахографов и их работоспособность при проведении техосмотра.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"