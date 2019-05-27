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27.05.2019 10:53
Рубрика: Страхование

Страховщики стали поднимать стоимость ОСАГО в Москве

Текст: Евгений Гайва
Ряд крупных страховых компаний повысил базовые тарифы по обязательному страхованию автогражданской ответственности в Москве, сообщают СМИ со ссылкой на опубликованные компаниями приказы.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В частности, "Альфастрахование" и "Ингосстрах" на прошлой неделе подняли ставки на 14 процентов: с 3,6 тысячи до 4,1 тысячи рублей. Ранее в Москве поднял тарифы "Росгосстрах" на 11 процентов: с 3,7 тысячи рублей до тех же 4,1 тысячи рублей. По базовой ставке рассчитывается итоговая стоимость полиса с учетом различных коэффициентов.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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Внимание на опубликованные документы обратила газета "Ведомости". За счет платежеспособных клиентов крупные страховщики хотят компенсировать убытки в регионах, отмечает издание.

Как поясняют сами страховщики, стоимость ОСАГО была изменена в соответствии с указанием Центробанка, изданном в декабре прошлого года. Регулятор расширил предельные размеры базовых ставок на 20 процентов как в большую, так и в меньшую стороны. То есть если раньше базовые ставки должны были находиться в диапазоне от 3,4 тысячи до 4,1 тысячи рублей, то теперь  - от 2,7 тысячи до 4,9 тысячи рублей. В ЦБ прогнозировали, что цена на ОСАГО вырастет не более чем на 1,5 процента. При этом, по информации Российского союза автостраховщиков, с начала 2019 года стоимость ОСАГО снизилась на 5,6 процента.

#страхование