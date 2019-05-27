Страховщики стали поднимать стоимость ОСАГО в Москве

Ряд крупных страховых компаний повысил базовые тарифы по обязательному страхованию автогражданской ответственности в Москве, сообщают СМИ со ссылкой на опубликованные компаниями приказы.

В частности, "Альфастрахование" и "Ингосстрах" на прошлой неделе подняли ставки на 14 процентов: с 3,6 тысячи до 4,1 тысячи рублей. Ранее в Москве поднял тарифы "Росгосстрах" на 11 процентов: с 3,7 тысячи рублей до тех же 4,1 тысячи рублей. По базовой ставке рассчитывается итоговая стоимость полиса с учетом различных коэффициентов.

Внимание на опубликованные документы обратила газета "Ведомости". За счет платежеспособных клиентов крупные страховщики хотят компенсировать убытки в регионах, отмечает издание.

Как поясняют сами страховщики, стоимость ОСАГО была изменена в соответствии с указанием Центробанка, изданном в декабре прошлого года. Регулятор расширил предельные размеры базовых ставок на 20 процентов как в большую, так и в меньшую стороны. То есть если раньше базовые ставки должны были находиться в диапазоне от 3,4 тысячи до 4,1 тысячи рублей, то теперь - от 2,7 тысячи до 4,9 тысячи рублей. В ЦБ прогнозировали, что цена на ОСАГО вырастет не более чем на 1,5 процента. При этом, по информации Российского союза автостраховщиков, с начала 2019 года стоимость ОСАГО снизилась на 5,6 процента.