В новой серии "Простоквашина" Шарик гипнотизирует Печкина

В Сети состоялась премьера очередной серии нового мультсериала о жителях деревни Простоквашино.

В ней пёс Шарик, обучившийся искусству гипноза, случайно превращает почтальона Печкина в послушного раба, чем цинично пользуется.

В предыдущей серии усатый сотрудник "Почты России" также играл одну из центральных ролей: в жутковатом "Добром молоке" он обзавёлся пугающей улыбкой и стал ещё больше напоминать озвучивающего его актёра Ивана Охлобыстина.

Напомним, ранее было анонсировано появление в новом "Простоквашине" ещё одного персонажа - няни Веры Павловны и по совместительству - любовного интереса Печкина.