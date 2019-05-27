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В новой серии "Простоквашина" Шарик гипнотизирует Печкина

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    27.05.2019, 11:19
Текст:   Козьма Лоханкин

В Сети состоялась премьера очередной серии нового мультсериала о жителях деревни Простоквашино.

В ней пёс Шарик, обучившийся искусству гипноза, случайно превращает почтальона Печкина в послушного раба, чем цинично пользуется.

В предыдущей серии усатый сотрудник "Почты России" также играл одну из центральных ролей: в жутковатом "Добром молоке" он обзавёлся пугающей улыбкой и стал ещё больше напоминать озвучивающего его актёра Ивана Охлобыстина.

Напомним, ранее было анонсировано появление в новом "Простоквашине" ещё одного персонажа - няни Веры Павловны и по совместительству - любовного интереса Печкина.

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