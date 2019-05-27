Завершившийся сезон стал одним из худших для "Спартака" за последние годы. Достаточно сказать, что "красно-белые" установили клубный антирекорд по голам, забив в 30 турах лишь 36 мячей.

Многие эксперты винят в этом главного тренера москвичей Олега Кононова. Как бы то ни было, в следующем сезоне руководить "Спартаком" будет именно Кононов. Но любая неудача может привести к его отставке. Так что рассчитывать на безграничный кредит доверия к себе специалисту не стоит.

Что делать "Спартаку" и как ему вернуться на прежний уровень, в разговоре с корреспондентом "РГ" объяснил шестикратный чемпион страны в составе столичного клуба и обладатель Кубка России, экс-форвард нашей национальной сборной Валерий Кечинов.

Много критики в адрес Олега Кононова. Вы с ней согласны?

Валерий Кечинов: Отчасти нет. Он старался поставить ту игру, которую хотят видеть болельщики. Но не получилось. Возможно, футболисты не до конца поняли его идеи. Не надо забывать, что "Спартак" - это народная команда, всегда под пристальным вниманием. Очень сложно работать в этом клубе.

Кононову ставят в вину, что он обещал футбол Бескова, Романцева. Но ничего этого не было.

Валерий Кечинов: Опять же: игроки должны воплощать идеи тренера. Не тренер выходит на поле. И вопросы нужно также задавать футболистам, а не только Кононову.

Его еще ругают сейчас за критику в адрес Александра Максименко после матча с "Оренбургом". Может, Кононову не стоило этого делать?

Валерий Кечинов: Это не красит Кононова. Да, Максименко ошибся в пропущенных мячах, но сколько он вытащил? Много. Если бы не его сейвы, "Спартак" к перерыву проигрывал бы с разницей в два-три мяча.

"Спартак" установил клубный антирекорд по голам в чемпионате, забив лишь 36 мячей в 30 встречах

Нынешний состав "Спартака" позволяет ему демонстрировать такой яркий футбол, которого хотят болельщики?

Валерий Кечинов: Нет.

Какие линии у "Спартака" нуждаются в усилении?

Валерий Кечинов: Абсолютно все. Те игроки, которые вчера вышли с "Оренбургом" - по своему уровню они не чемпионы. Это не чемпионская команда вышла против "Оренбурга". Соперник был на три головы сильнее. Было ощущение, что спартаковцам не нужна была победа. Ни желания не было, ничего не было. Это удивительно.

Сколько игроков из нынешнего "Спартака" соответствуют уровню клуба?

Валерий Кечинов: В защите выделяется Джикия. Впереди - Зе Луиш, Луис Адриано. В средней линии отмечу Зобнина. Ему пора уже выйти в лидеры. Его уровень известен, мы видели, как он играл в чемпионском сезоне. Он должен тащить за собой команду. Гулиев - на мой взгляд, это не уровень "Спартака". И это не тот человек, который будет выполнять поставленные задачи. Его эмоции - это, с одной стороны, хорошо, но с другой - не очень. В один прекрасный момент он подведет команду, получит красную карточку, и это приведет к поражению. Надеюсь, когда он чуть повзрослеет, остынет, станет спокойнее.

Вам не кажется, что "Спартаку" стоит продать того же Луиса Адриано и на вырученные деньги купить других игроков?

Валерий Кечинов: Если купить достойную замену, то да. Но когда Адриано в порядке, в форме - он, однозначно, сильный исполнитель. Просто пока я не вижу, кем его заменить. Вчера с "Оренбургом" вышли молодые парни и ничем себя не проявили. Они пока сыроваты, им нужно время. А "Спартаку" надо выигрывать, здесь никто времени не даст.

Очевидно, что "Спартак" будет менять команду летом. Стоит рассчитывать на титулы в такой ситуации в следующем сезоне?

Валерий Кечинов: Если не будет качественного усиления - нет. Без нужных трансферов "Спартак" даже в тройку не попадет. Команде необходимы перемены. Обязательно надо купить сильного вратаря, защитника, креативного полузащитника и форварда. Только тогда можно будет говорить о борьбе за чемпионство с тем же "Зенитом" или "Локомотивом".