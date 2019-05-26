Нежданно-негаданно нагрянул последний тур чемпионата России по футболу сезона 2018/2019. Как ни странно, но интриг почти не осталось.

Смотрите сами: чемпион известен, участники ФНЛ через год известны, участники стыковых матчей тоже известны. Осталось понять, кто попадет в еврокубки напрямую, а кому придется мучиться в квалификации.

Наши сегодняшние соперники по-разному оценивают прошедший сезон. "Спартак" его провалил. Постоянные скандалы пагубно повлияли на игру "красно-белых". В итоге москвичи борются лишь за четвертое место с ЦСКА. Победа на выезде обеспечит "спартаковцам" прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Скорее всего ЦСКА в параллельном матче обыграет "Крылья Советов", так что придется рассчитывать исключительно на свои силы.

"Оренбург" одно время тоже претендовал на Лигу Европы. Но все испортила серия из четырех матчей без побед в 25-м - 28-м турах. "Оренбург" откатился на восьмое место, а при неудачном раскладе может потерять еще одну строчку. С другой стороны, мы говорим о команде, которая проводит всего второй сезон в высшем дивизионе.

По ходу чемпионата оренбуржцы заметно попортили нервы лидерам, обыгрывали ЦСКА и "Локомотив", дважды в сухую побеждали "Ростов". Как это часто бывает с теми, кто только поднялся из ФНЛ, надо обезопасить себя от вылета. "Оренбург" эту проблему решил практически сразу. Болельщики и футболисты могут быть довольны увиденным за этот год.

Все игры последнего тура начнутся в 14:00 мск. Следите за онлайн-трансляцией матча "Оренбург" - "Спартак" на сайте "РГ"!