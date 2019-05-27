Кудерметова уступила Возняцки в стартовом сете со счетом 0:6. Казалось, что в женской части турнира чудес больше ждать не стоит. Но Вероника смогла вернуться в игру и добыть волевую победу - 0:6, 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.

- Это очень значимая победа для меня, - цитирует Кудерметову официальный сайт тура. - В начале матча я нервничала, но затем гейм за геймом старалась играть в свой теннис, действовать агрессивнее. Думаю, я проделала отличную работу.

Напомним, что россиянка занимает 68-е место в рейтинге WTA. Возняцки сейчас находится на 13-й строчке. За выход в третий круг Кудерметова поспорит с победительницей матча между Зариной Дияс из Казахстана и француженкой Одри Альби, получившей wild card от организаторов.

Между тем Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Люксембурга Мэнди Минелле, занимающей 100-е место в рейтинге WTA (4:6, 2:6).

Пятисетовый матч на старте турнира провел Даниил Медведев. И в итоге проиграл хозяину кортов Пьеру-Югу Эрберу - 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7. А ведь совсем недавно на грунтовом турнире в Монте-Карло Медведев дошел до полуфинала, обыграв по ходу первую ракетку мира серба Новака Джоковича. В Риме Медведев уже претендовал на титул. Но, откровенно говоря, борьбы не получилось, и россиянин в двух сетах уступил австрийцу Доминику Тиму, который ранее выбил из сетки самого Рафаэля Надаля. Правда, в Мадриде и Риме Медведев не прошел дальше первых кругов. Так же случилось и в Париже.

Вчера в борьбу на Открытом чемпионате Франции вступили основные претенденты на титул - прошлогодний чемпион и обладатель 11 парижских "Шлемов" испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Кстати, Джокович в случае победы на "Ролан Гаррос" соберет уже второй "Карьерный шлем". Во время Открытой эры такое не удавалось никому в мужском туре.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер тоже брал титул на Открытом чемпионате Франции лишь однажды - в 2009 году. А после четвертьфинала-2015, проигранного будущему чемпиону Стэну Вавринке, и вовсе перестал приезжать в Париж. Так что считает себя аутсайдером.

Хотя в первом круге он так не выглядел. Федерер нанес поражение итальянцу Лоренцо Сонего со счетом 6:2, 6:4, 6:4. За выход в третий круг третья ракетка мира сыграет с "лаки лузером" Оскаром Отте из Германии, который занимает 145-е место в рейтинге АТР. Но не будем забывать, что Роджер попал в одну половину сетки с Надалем. При благоприятном исходе своих поединков они могут встретиться на стадии полуфинала.

- Хорошо быть аутсайдером. Во всяком случае, я себя ощущаю именно так. Когда начинается Уимблдон, меня считают фаворитом. И это нормально. В течение многих лет, если я проигрывал, это разочаровывало, и мне приходилось оправдываться. Люди не могли понять, почему я не победил, - приводит слова Федерера, на счету которого рекордные восемь титулов на траве, официальный сайт соревнований. - Сейчас я чувствую, что никто не удивится. Причем неважно, проиграю я в первом круге или в финале. Мне нравится такое отношение. Возможно, оно даже помогает расслабиться в более важных розыгрышах. Это не шоу с моей стороны. Это правда. Я действительно не знаю, как далеко смогу пройти, поэтому доволен своим первым матчем.