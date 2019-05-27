Видео: в США полуголый нарушитель угнал у полицейских патрульную машину

Один час полной жизни - так, памятуя о знаменитом рассказе О'Генри, стоило бы озаглавить эту короткометражку с видеорегистратора полицейской машины. Обычный на вид американец за короткий промежуток времени отметился таким букетом правонарушений, которых среднестатистическому обывателю хватило бы на пару жизней: неподчинение требованиям сотрудника полиции, угон патрульного авто, ДТП на угнанной машине...

А началось всё во Флориде на обочине загородного шоссе, где 22-летний Шейн Дженсен разгуливал босиком и топлес. Заподозрившие что-то неладное полицейские попытались его задержать для выяснения причин такого дефиле, но Шейн повел себя так непредсказуемо, что смог сбить с толку правоохранителей и улизнуть от них. Он запрыгнул в салон патрульной машины на водительское сидение и, не взирая на угрозы оружием, сумел угнал автомобиль.

Впрочем, угнал недалеко: на скорости 140 миль в час угонщик врезался в отбойник, но и после этого не стал сдаваться в руки полиции, а попытался скрыться от погони в ближайшей лесопосадке. Учитывая, что за неподчинение требованиям сотрудника полиции Шейна могли спокойно пристрелить на месте, любой приговор с лишением свободы он может рассматривать как подарок судьбы.