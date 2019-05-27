Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Названа дата появления в РФ кросс-купе Geely на платформе Volvo 25.05.2019
За четыре года Lada Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей 25.05.2019
Еще один Chevrolet дебютирует в России под брендом Ravon 25.05.2019
Видео: белорус оклеил кузов своего Peugeot деревянными брусками 25.05.2019
27.05.2019 08:30
Рубрика: Видео

Видео: в США полуголый нарушитель угнал у полицейских патрульную машину

Текст: Вадим Давыденко

Один час полной жизни - так, памятуя о знаменитом рассказе О'Генри, стоило бы озаглавить эту короткометражку с видеорегистратора полицейской машины. Обычный на вид американец за короткий промежуток времени отметился таким букетом правонарушений, которых среднестатистическому обывателю хватило бы на пару жизней: неподчинение требованиям сотрудника полиции, угон патрульного авто, ДТП на угнанной машине...

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: укравшего сумочку мотоциклиста мгновенно настигла карма

А началось всё во Флориде на обочине загородного шоссе, где 22-летний Шейн Дженсен разгуливал босиком и топлес. Заподозрившие что-то неладное полицейские попытались его задержать для выяснения причин такого дефиле, но Шейн повел себя так непредсказуемо, что смог сбить с толку правоохранителей и улизнуть от них. Он запрыгнул в салон патрульной машины на водительское сидение и, не взирая на угрозы оружием, сумел угнал автомобиль.

Впрочем, угнал недалеко: на скорости 140 миль в час угонщик врезался в отбойник, но и после этого не стал сдаваться в руки полиции, а попытался скрыться от погони в ближайшей лесопосадке. Учитывая, что за неподчинение требованиям сотрудника полиции Шейна могли спокойно пристрелить на месте, любой приговор с лишением свободы он может рассматривать как подарок судьбы.

Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с "автоматом"
Mercedes научит женщин любить свои автомобили
#видео #авто