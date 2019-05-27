Следы аномальной внеземной органики впервые найдены на Земле

Международная команда ученых при исследовании вулканических пород в горах Южной Африки обнаружила первые доказательства присутствия внеземного углерода в древней земной породе.

Открытие было совершено в горах Махонджва. Об этом сообщает New Scientist, а полный отчет об исследовании можно прочитать в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta. Ученые утверждают, что нашли следы внеземных органических веществ в вулканических отложениях возрастом 3,3 миллиарда лет.

"Это первый случай, когда обнаружены фактические доказательства наличия внеземного углерода в земных породах", - объяснил соавтор работы астробиолог Фрэнсис Уэстолл из Центра молекулярной биофизики CNRS во Франции.

Находка была сделана при обследовании вулканического участка под названием Josefsdal Chert. Команда ученых обнаружила слой породы толщиной 2 мм, подавший два аномальных сигнала.

Электронная спектроскопия выявила в породе два типа органических веществ, и оба предполагают внеземное происхождение. Никогда ранее ничего подобного на нашей планете не находили.

Известно, что органические соединения встречаются в хондритах - наиболее распространенном типе метеоритов. Однако южноафриканская органика отличается от них. Кроме того, она является самым древним когда-либо найденным внеземным материалом.

Удивил ученых и состав этой органики, который они назвали аномальным. В породе содержатся наночастицы никеля, хрома и железа, что не встречается в земных горных породах. Это еще один аргумент в пользу того, что найдено внеземное вещество.

Исследователи пока не могут объяснить, как два совершенно разных типа внеземной органики попали в одно и тоже место на Земле и в одно время. Кроме того, непонятно, как органика смогла выжить. Ученых смутили найденные в породе шпинели - богатые хромом и никелем минералы.

"Трудно представить себе удар, при котором сохранилось бы органическое вещество и шпинели в тонком осадочном слое, - пишут авторы статьи. - С одной стороны, органическое вещество может выжить только в том случае, если температура при падении не превышает нескольких сотен градусов. С другой стороны, шпинели образуются только при высокой температуре плавления после того, как космический материал входит в атмосферу Земли".