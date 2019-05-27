Следы аномальной внеземной органики впервые найдены на Земле

Новости

Путин в Нур-Султане обсудит вопросы международной деятельности ЕАЭС 16:31
Жители Екатеринбурга предложили 48 площадок для строительства храма 16:21
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео 16:20
В Карелии депутат горсовета избил работника дома культуры 16:16
На Кубани после задымления из ТЦ эвакуирован 361 человек 16:15
Канатная дорога изменит расписание из-за концерта в Лужниках 16:14
СК возбудил дело по факту нападения собаки на ребенка в Подмосковье 16:14
В Ленобласти СК начал проверку после обрушения на гоночной трассе 16:14
МВД выяснит причину нападения на журналистов в Ставрополе 16:07
Во Франции задержали уже трех подозреваемых по делу о взрыве в Лионе 16:02
Фестиваль песчаных скульптур открылся в Петропавловской крепости 16:01
Военные из 5 стран проинспектируют воинскую часть в Беларуси 16:00
Skoda рассказала, как назовет внедорожный пикап на базе Kodiaq 16:00
В Нижнем Новгороде откроют новые мультимодальные рейсы 15:54
Более миллиона жителей Латвии не приняли участие в выборах в Европарламент 15:54
В Ивановской области ребенок утонул в бассейне 15:52
Главгосэкспертиза оценила состояние галереи Айвазовского в Феодосии 15:44
В Уфе двое детей отравились бытовым газом 15:38
Ранивший журналистов в Ставрополе хотел опубликовать статью 15:35
Победители Всероссийской олимпиады из Москвы получат по 500 тысяч рублей 15:33
В Петербурге в Петровском пруду "выловили" золотой автомобиль 15:29
Аллеи знаний зазеленели в четырех калужских школах 15:26
Минские спасатели одержали победу на соревнованиях в Польше 15:25
В московском лесу найден человеческий череп 15:24
Под Костромой возбудили дело о падении пианино на ребенка в детсаду 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Определено максимальное падение ипотечных ставок
Определено максимальное падение ипотечных ставок
27.05.2019 15:05
Рубрика: Общество

Следы аномальной внеземной органики впервые найдены на Земле

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная команда ученых при исследовании вулканических пород в горах Южной Африки обнаружила первые доказательства присутствия внеземного углерода в древней земной породе.

Открытие было совершено в горах Махонджва. Об этом сообщает New Scientist, а полный отчет об исследовании можно прочитать в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta. Ученые утверждают, что нашли следы внеземных органических веществ в вулканических отложениях возрастом 3,3 миллиарда лет.

"Это первый случай, когда обнаружены фактические доказательства наличия внеземного углерода в земных породах", - объяснил соавтор работы астробиолог Фрэнсис Уэстолл из Центра молекулярной биофизики CNRS во Франции.

Фото: pixabay.com
Открытие на Плутоне может стать фактом существования внеземной жизни

Находка была сделана при обследовании вулканического участка под названием Josefsdal Chert. Команда ученых обнаружила слой породы толщиной 2 мм, подавший два аномальных сигнала.

Электронная спектроскопия выявила в породе два типа органических веществ, и оба предполагают внеземное происхождение. Никогда ранее ничего подобного на нашей планете не находили.

Известно, что органические соединения встречаются в хондритах - наиболее распространенном типе метеоритов. Однако южноафриканская органика отличается от них. Кроме того, она является самым древним когда-либо найденным внеземным материалом.

Удивил ученых и состав этой органики, который они назвали аномальным. В породе содержатся наночастицы никеля, хрома и железа, что не встречается в земных горных породах. Это еще один аргумент в пользу того, что найдено внеземное вещество.

Исследователи пока не могут объяснить, как два совершенно разных типа внеземной органики попали в одно и тоже место на Земле и в одно время. Кроме того, непонятно, как органика смогла выжить. Ученых смутили найденные в породе шпинели - богатые хромом и никелем минералы.

"Трудно представить себе удар, при котором сохранилось бы органическое вещество и шпинели в тонком осадочном слое, - пишут авторы статьи. - С одной стороны, органическое вещество может выжить только в том случае, если температура при падении не превышает нескольких сотен градусов. С другой стороны, шпинели образуются только при высокой температуре плавления после того, как космический материал входит в атмосферу Земли".

Российские астрономы открыли воскресшую звезду
Потенциально опасный астероид сблизится с Землей в ночь на 26 мая
Общество Наука Общество Космос В мире Африка ЮАР Общество Природа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны предлагает ужесточить прохождение медкомисии при призыве в армию
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
МВД выяснит причину нападения на журналистов в Ставрополе
В России стартует основная волна ЕГЭ
На Украине посчитали убытки от экономического противостояния с Россией