В пустыне Атакама найдены древние обломки внеземного вещества

Международная команда геологов в ходе экспедиции в самое засушливое место Земли собрала самую большую коллекцию древних метеоритов, когда-либо найденных на нашей планете.

О результатах исследования рассказывает сайт Геологического общества Америки. Ученые отправились в пустыню Атакама, расположенную в Чили. Это самая древняя пустыня на Земле, ее возраст составляет около 10 миллионов лет. К тому же это самое засушливое место на планете.

Именно это и привлекло геологов. Известно, что метеориты на протяжении миллиардов лет бомбардируют Землю. Однако крайне редко удается найти куски внеземного вещества возрастом более 500 тысяч лет. Под воздействием эрозии они постепенно исчезают.

Пустыня Атакама оказалась отличным консервантом для них. В ходе экспедиции ученые собрали 388 метеоритов. Это самая крупная коллекция. Особое внимание исследователи обратили на 54 каменных образца, найденных в районе Эль Медано.

Анализ показал, что их средний возраст составляет 710 тысяч лет. Более того, 30 процентов метеоритов оказались старше одного миллиона лет, а два образца - старше двух миллионов лет.

Все 54 образца являются обычными хондритами - наиболее распространенными сферическими небесными "гостями". Также исследователи установили, что поток метеоритов в течение последних двух миллионов лет оставался стабильным.

Подсчитано, что на один квадратный километр в пустыне Атакама падало примерно 222 метеорита массой более 10 граммов каждый миллион лет.