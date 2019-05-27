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27.05.2019 13:37
Рубрика: Власть

Володин: Выборы в Европарламент показали запрос на суверенитет

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал состоявшиеся 23-26 мая выборы в Европейский парламент. По его оценке, избиратели предъявляют запрос на прагматичный суверенный курс, что созвучно позиции России.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Центристы теряют большинство, а евроскептики идут в наступление

Парламентарий объяснил, чем, по его мнению, вызвано изменение расклада политических сил по итогам выборов. Дело "в накопившихся вопросах к политикам, нерешенных проблемах граждан, в первую очередь, в области экономики и миграционной политики". Среди причин он также назвал растущий запрос на усиление роли национальных государств в принятии решений в Европарламенте.

Европейские избиратели голосуют, прежде всего, за процветающую и самостоятельную Европу, считает Володин, они хотят больше учета интересов стран и сохранения основ суверенитета.

Такой Европу хочет видеть и Россия, подчеркнул он.

Слепая поддержка курса, навязанного Евросоюзу из-за океана, антироссийские выпады и провокации должны уйти в прошлое, заявил Вячеслав Володин.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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По его словам, европейцы на этих выборах предъявляют запрос на прагматичный суверенный курс, и политикам в ЕС важно услышать волю своих народов.

Спикер ГД также подчеркнул, что Евросоюз, несмотря на имеющиеся разногласия с Россией, остается ее соседом и крупнейшим торгово-экономическим партнером.

- Важно, чтобы депутаты, избранные в новый состав Европарламента, оказались готовы к новым подходам и равноправному диалогу с Россией, - отметил политик, добавив, что в РФ всегда подчеркивают следование курсу невмешательства в дела суверенных государств.

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