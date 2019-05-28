Chery начала продажу самой доступной версии кроссовера Tiggo 7

Самая доступная версия кроссоверов Chery Tiggo 7 добралась до дилеров. Речь идет о комплектации Sport по цене 1 199 900 рублей. Информацию об этом "РГ" подтвердили в пресс-службе представительства китайской компании.

Парадокс, но наиболее дешевые "семерки" получились… наиболее мощными. "Спортивная" версия оснащается турбированным мотором объемом 1,5 литра с отдачей в 152 л.с. Альтернативный 2-литровый "атмосферник" выдает только 122 л.с. И, как выяснил корреспондент "РГ", недавно тестировавший такую машину, этого Tiggo 7 хватает лишь в городском режиме. Кстати, вы сможете прочесть наш материал уже в ближайшие дни.

Впрочем, россияне порой с недоверием относятся к китайским наддувным двигателям. А потому для привлечения внимания к этой версии маркетологи Chery максимально снизили на нее цену. Для сравнения: комплектация Elite стоит 1 279 900 рублей, а Luxury - 1 369 900. Но чудес не бывает, а потому оснащение Sport максимально урезали.

Вариатор заменили на механическую коробку передач, а климат-контроль - на кондиционер. Салон сделали тканевым, а в "зимнем пакете" оставили лишь подогрев передних сидений. Боковые зеркала у этих кроссоверов не только не обогреваются, но и не складываются, датчиков парковки - нет, как и боковых подушек безопасности, системы кругового обзора и атмосферной подсветки салона.

Напомним, Chery Tiggo 7 появился в продаже только в апреле. Первые результаты продаж пока неизвестны.