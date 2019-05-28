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28.05.2019 14:35
Рубрика: Общество

ЧП в школах: почему не помогает охрана и рамки металлоискателей

Текст: Ксения Колесникова
Не успел отгреметь случай с захватом заложников в школе в Казани, как очередное громкое ЧП произошло в Саратовской области. В городе Вольске подросток принес в образовательное учреждение топор и ударил им школьницу. 
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

В последние годы эксперты отмечают резкое увеличение случаев подобной агрессии. В том числе - вооруженных нападений подростков на сверстников и учителей. Так, за последние два года в 18 регионах ученики школ и колледжей совершили 24 резонансных преступления. Использовали при этом оружие и даже взрывные устройства. Ранены 99 человек, погибли 24 человека, из них 12 - детей. И это только официальная статистика. 

Фото: Pixabay
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Как снизить градус напряжения? Повысить защищенность школ? МВД предложило ввести в них должность замдиректора по безопасности. А министерство просвещения сообщило, что уже готовит новый проект постановления, в котором будут уточнены требования по защищенности школ и других образовательных учреждений.

Но почему стандартных мер безопасности - видеонаблюдения, рамок металлоискателей, охранных предприятий - уже недостаточно? Как эффективно предотвращать такие случаи? Об этом "РГ" спросила у экспертов. 

Максим Дулинов, директор Федерального института развития образования РАНХиГС: 

- Кто отвечает за безопасность в школе?

Максим Дулинов: Персональную ответственность за безопасность школы несет директор. Именно руководитель образовательной организации отвечает за безопасность учебного заведения в целом. За соблюдение мер безопасности на уроках отвечает учитель. Это положение закреплено в федеральном законе "Об образовании в РФ".

Кроме того существуют требования по антитеррористической защищенности, они прописаны в постановлении Правительства РФ №1235. Регионы ежегодно проводят мониторинг комплексной безопасности школ. Но нужно не только повышать требования к качеству охраны.

- Что еще?

Максим Дулинов: К сожалению, ЧП могут произойти и в школе, где безопасность обеспечивает вахтер и одна камера видеонаблюдения, и в большом комплексе, оснащенном металлоискателями, сигнализацией и охраняемом силами Росгвардии.

И ни одна система охраны не сможет предупредить асоциальное или опасное поведение подростков.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В большом школьном сообществе, где дети - основные участники, обязательно должны быть взрослые, которые должны увидеть конфликтные ситуации в самом их начале и предотвратить их развитие. Поэтому к каждому конфликтному эпизоду учителям и администрациям школ нужно относиться организационно серьезно, не замалчивать проблему, а решать ее.

И, конечно, в вопросе безопасности нужно отметить приоритетность школьной психологической службы и школьных психологов. Умению распознать опасные явления как можно раньше должны обучать учителей еще на уровне педуниверситетов.

Поэтому качественная психологическая помощь и внутренний мониторинг психологического состояния школьных коллективов иногда важнее камер видеонаблюдения и поста охраны. И эта проблема выходит далеко за пределы школы. Нельзя забывать о том, что ответственность также лежит и на родителях.

В этом смысле неплохо было бы наделять органы государственно-общественного управления (управляющие советы, родительские комитеты и пр.) полномочиями по контролю безопасности школ. Включенность местных сообществ в вопросы обеспечения мер безопасности усилит комплексный подход к проблеме и сможет дать системный ответ на внешние и внутренние вызовы по сохранению жизни и здоровья детей.

Светлана Кривцова, ведущий научный сотрудник Центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС: 

"Школа как таковая - место опасное, в ней собрано вместе большое количество незрелых личностей: детей и подростков. Сегодня ситуация с образованием такова, что вся эта масса вынуждена на протяжении длительного времени - годами - заниматься малоинтересными вещами. 

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Многие возражают: школа - не место развлечения, это мост между детством и взрослой жизнью, и идти по нему - означает преодолевать маленькие сложности каждый день, делать усилия, школа приучает преодолевать. Все так, но перилами этого крутого моста всегда были взрослые (подчеркну - не только психолог школы, все учителя), которые помогали справиться: устанавливали границы и правила, подбадривали, справедливо оценивали, шли вместе, строили отношения, предоставляя свою личность в качестве инструмента воспитания.

Воспитание - это то, что происходит "между" ребенком и взрослым, очень субъективная вещь, но отчетливо ощущаемая каждым. Коммуникация - процесс, в котором взрослый видит индивидуальность, чувства, и в котором он направлен на ребенка, ведя диалог, слушая и задавая вопросы о нем самом: как он понял, почему так вел себя, что он хочет, как оценивает происходящее, не формально, а всерьез и с уважением. Этому нужно учить учителей с 1 курса пединститута. Но сегодня коммуникативная культура педагога - этот аспект безопасности - практически забыт сегодня. Как сказал один директор: "сегодня фактором выживания школы является документооборот". Последствия - на лицо, мы ведь знаем только о громких, а сколько тихих последствий - я как психотерапевт имею с ними дело каждый день, выслушивая от детей и их родителей - все эти трагические инциденты напоминают крик ребенка из сказки Андерсена: "А король-то голый". Добавив в штатное расписание заместителя директора по безопасности, мы не сможем прекратить подобные крики из толпы детей. Дети - незрелые пока личности - они говорят правду.


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