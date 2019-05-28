Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов попал в центр скандала. В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу. Между тем спортсмен на ролике разговаривает по телефону и не притрагивается к веществу.

Сам Кузнецов, комментируя данное видео заявил, что он никогда не употреблял наркотики и не собирается делать это. Однако подтвердил, что это именно он находится на видеозаписи. Он также заверил, что не вступал в связь с находящейся там женщиной. По его словам, инцидент произошел год назад, когда хоккеист зашел в номер к своим знакомым. "Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной", - признался Кузнецов. "Если ко мне есть вопросы, я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу", - добавил спортсмен изданию "Спорт-Экспресс".

Ролик появился в Сети после того, как сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале (0:1) чемпионата мира по хоккею. Как сообщает РИА Новости, НХЛ пока не решила, будет ли расследовать скандальное видео. Представитель "Вашингтона" заявил, что клуб собирает факты по данной ситуации. В настоящее время скандальная запись из Twitter уже удалена.