IKEA будет сдавать мебель в аренду в России

Компания IKEA планирует в перспективе сдавать мебель в аренду в нашей стране. Об этом сказал председатель совета директоров группы компаний Ingka в России (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.

Он уточнил, что у организации есть стратегия, связанная с повторным использованием и переработкой мебели, которая позволит дать товарам более длительную жизнь. Предоставление мебели в аренду - всего лишь часть этой стратегии, сообщил он в интервью РИА Новости. И признался: для России конкретного плана пока нет. Но он обязательно будет, заверил Патрик Энтони.

Ранее в тестовом режиме IKEA начала сдавать мебель в аренду в Швейцарии, Нидерландах, Польше, Швеции. Ожидается, что в 2020 году программу расширят на 30 стран.