Первая ракетка России Карен Хачанов с уверенной победы стартовал в мужском одиночном турнире на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"). Он обыграл в трех сетах представителя Германии Седрика-Марселя Штебе - 6:1, 6:1, 6:4.

В прошлый раз Хачанов остановился в Париже на стадии 1/8 финала. В этом году он намерен улучшить результат. Фото: РИА Новости

После яркой концовки прошлого сезона в нынешнем Хачанов явно сдал. Начало года и вовсе вышло провальным: после победы над японцем Йошихито Нишиокой во втором круге Australian Open россиянин потерпел пять поражений подряд.

Не сказать, что после этого Карен сильно прибавил, но определенные сдвиги в его игре видны невооруженным взглядом. На турнире в Индиан-Уэллсе он добрался до четвертьфинала, где в упорной борьбе уступил "королю грунта" Рафаэлю Надалю. А перед поездкой в Париж Хачанов вылетел из соревнований в Риме на стадии 1/8 финала, где он не смог справиться с еще одним испанцем - Фернандо Вердаско.

Следующим соперником Карена станет француз Грегуар Баррер. К слову, Хачанов - единственный россиянин, оставшийся в одиночном разряде в Париже. Ранее из дальнейшей борьбы за титул выбыли Даниил Медведев и Алексей Ватутин.

Как и Хачанов, с уверенной победы во Франции стартовала Дарья Касаткина. Первая ракетка России уверенно разобралась с итальянской Ясмине Паолини - 6:2, 6:3.

11 побед на "Ролан Гаррос" одержал испанец Рафаэль Надаль. Рекордсменкой среди женщин является американка Крис Эверт (7 титулов).

Несмотря на неудачные результаты с начала года, сомнений в победе Касаткиной над 210-й ракеткой мира ни у кого не было. При этом старт встречи россиянка провалила, проиграв два гейма. Но затем она собралась, трижды взяла чужую подачу, оставив партию за собой. Во втором сете был небольшой отрезок, когда Дарья расслабилась, что, впрочем, не помешало ей одолеть соперницу. И выйти во второй круг.

- К счастью, сегодня не было дождя и матч не пришлось переносить. Рада, что не играла в воскресенье, потому что обычно мне нужно привыкнуть к турниру, тем более в Париже новый корт, - отметила Касаткина. - Встреча получилась нервной, особенно ее начало. Но я взяла себя в руки и победила.

За выход в третий круг Дарья поспорит с чемпионкой Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико. Из трех встреч между ними две закончились победой россиянки.

Добавим, что во второй круг "Ролан Гаррос" пробилась еще одна россиянка - Анна Блинкова, переигравшая в трех сетах соотечественницу Маргариту Гаспарян (6:3, 4:6, 8:6). Следующей соперницей Блинковой станет француженка Каролин Гарсия.

Удивительный матч выдала первая ракетка мира Наоми Осака. Она отыгралась с 0:6 и победила в 15-й встрече подряд на "Шлемах". Осака одолела в двух сетах Анну-Каролину Шмидлову - 0:6, 7:6, 6:1.