Косачев: Правящим элитам в ЕС нет нужды объяснять провалы рукой Москвы

Любопытное наблюдение - по итогам выборов в Европарламент пока из столиц не слышно стенаний на тему российского вмешательства... Что это вдруг? Мой ответ - правопопулисты и евроскептики, хоть и усилившись, не потрясли основ и не изменили расклада сил. А потому правящим элитам нет на этот раз нужды объяснять собственные поражения и провалы рукой Москвы, являя миру "факты" кибервзломов и фейковых вбросов.

А потребовалось бы - не сомневаюсь, шарманка была бы запущена во все тяжкие.

Вот так и зависит интенсивность и агрессивность обвинений в адрес России исключительно от развития внутренней ситуации, будь то в США или в Европе. Победил "не тот" - Россия, на выход! Все по плану - оставим до худших времён.

Лига неудачников не дремлет, но и козыри из рукава доставать на этот раз не стала. Продолжаем следить за руками.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.