Главным итогом выборов в Европейский парламент стало то, что ведущие фракции, в последние десятилетия задававшие тон в политике Евросоюза - Европейская народная партия, включающая в себя консервативные и христианско-демократические силы стран Европы, а также Прогрессивный альянс социалистов и демократов утратили традиционное правящее большинство в Европарламенте. За их счет укрепили свои позиции либералы, евроскептики и "зеленые".

Европейская народная партия получила 179 мест и сохранила первое место, но при этом она потеряла 38 депутатских мандатов. Ее традиционные партнеры по коалиции социал-демократы получили 152 мандата. Напомним, что в предыдущем парламенте у них было 216 и 185 мест соответственно. Если Альянс итальянского вице-премьера Маттео Сальвини, объединяющий евроскептиков из Франции, Австрии, Бельгии, Италии и других стран, который, согласно прогнозам, получил 58 мест, договорится со сторонниками "Brexit" и Движения "5 звезд" из бывшей фракции "Европы свободы и прямой демократии", которые могут рассчитывать еще на 54 мандата, у них будет шанс побороться за то, чтобы в Еврокомиссию вошел их представитель.

Если же говорить о главной новости нынешних выборов, то она, по мнению экспертов, в том, что традиционная коалиция правоцентристов из Европейской народной партии и левоцентристов из Прогрессивного альянса социалистов и демократов не получила в этот раз достаточно голосов, чтобы располагать половиной мест в Европарламенте, то есть для того, чтобы проголосовать за свой состав Еврокомиссии. Прежнему большинству понадобится помощь либералов, а также, возможно, "зеленых". Очевидно, что в Европарламенте произошла фрагментация европейского мейнстрима, что неизбежно сделает процесс формирования нового состава Еврокомиссии и одобрения его парламентом долгим и сложным. Успех правых, национально ориентированных партий на выборах и их хотя и "виртуальное", но артикулируемое стремление к формированию собственной коалиции способно также подпортить некогда "безбедную" жизнь центристам, притормозить их кандидатов на ключевые посты в Еврокомиссии. Во всяком случае, гладким процесс будущего формирования так называемого правительства ЕС теперь уже точно не назовешь и новые лица в руководстве единой Европы появятся непременно.

По мнению председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, "единственной неожиданностью голосования в Европарламент стала высокая явка избирателей, ибо сами его результаты укладываются в рамки большинства прогнозов". По мнению политика, "Европа по-прежнему пребывает в зоне высокой турбулентности", а традиция, существовавшая с момента создания Европарламента 40 лет назад, когда в ЕС правила коалиция из двух крупнейших партийных объединений, право- и левоцентристов, перестала существовать.

Укрепили свои позиции либералы, евроскептики и "зеленые"

Тем, кто привык управлять Старым Светом по старинке, используя механизмы псевдодемократии для продвижения нужных кандидатов из мейнстрима, сегодня особенно обидно наблюдать, как рушится их детище и распадаются с таким трудом сформированные союзы и альянсы под воздействием "недостойных", с их точки зрения, сил. Характерными назвал Косачев, например, слова комиссара ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, которую фракция "Альянс либералов и демократов за Европу" выдвигает на пост главы Еврокомиссии. Она сказала по поводу правых, что это "партии, называющие себя националистическими, но продающие свою страну русским". Вот так в Брюсселе вслух говорят о тех, за кого голосовали миллионы людей по всей Европе. "Нужно ли удивляться, что популярность правящих элит достигла самой низкой отметки в истории ЕС?" - задается вопросом Косачев.

Взгляд из Франции

Марин взяла реванш

"Ле Пен: победа со вкусом реванша", "Макрон проиграл пари" - такими заголовками пестрят первые страницы французских газет и журналов. И действительно, "Национальное объединение", оппозиционная партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, взяла на выборах в Европарламент от Франции первое место. За нее отдали голоса 23,31 процента избирателей. На втором месте правящая президентская партия "Республика на марше". Ее результат - 22,41 процента. Оба эти политических формирования смогут направить в Европарламент по 23 депутата из 79, причитающихся Франции.

На третьей позиции, что стало настоящей сенсацией, оказалась партия "Европа-Экология-Зеленые", которую поддержали 13,57 процента проголосовавших. Оно опередило правоцентристскую партию "Республиканцы" (8,45 процента), ту самую, которая многие десятилетия попеременно с социалистами управляла страной. Кстати, нынешняя соцпартия, оказавшись в глубоком кризисе не без участия экс-президента Франсуа Олланда, с трудом преодолела пятипроцентный рубеж (у нее 6,19 процента), позволяющий направить в Страсбург своих представителей. Примерно на таком же уровне левая партия "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона (6,31 процента).

Для Марин Ле Пен нынешний успех стал своего рода реваншем за поражение на президентских выборах 2017 года. Выступая перед ликующими единомышленниками, она призвала президента сделать "соответствующие выводы" и распустить парламент, на что в Елисейском дворце отреагировали отказом.

Воскресное фиаско "марширующих", как здесь считают, еще больше ослабило позиции Эмманюэля Макрона в стране, и без того расшатанное из-за длящегося свыше полугода протестного движения "желтых жилетов". Теперь ему будет сложнее проводить реформы, намеченные на вторую половину президентского срока, которые должны коснуться, в частности, пенсий, изменений в госсекторе.

Прокомментировать ситуацию "Российская газета" попросила французского писателя и политолога Доминика Жаме.

- Нынешней победой Марин Ле Пен подтвердила результат, который пять лет тому назад на идентичных выборах был получен ее партией, которая тогда называлась "Национальный фронт". Поэтому с полным правом можно утверждать, что "Нацобъединение" на сегодняшний день является первой во Франции среди всех политических партий. Это значит, что многие французы разделяют ее взгляды на миграционные процессы, цивилизационные ценности Европы, негативные последствия глобализации.

Успех Марин Ле Пен также носит символический характер. Ей удалось, пусть с небольшим перевесом, выиграть дуэль с Эмманюэлем Макроном в условиях, когда евровыборы во Франции многими были восприняты как референдум "за" или "против" хозяина Елисейского дворца и его политики.

Марин Ле Пен смогла укрепить свой авторитет и шансы в перспективе будущих национальных выборов, в том числе и президентских в 2022 году, хотя многое еще предстоит сделать в этом плане.

Что касается Эмманюэля Макрона, то нынешние итоги говорят о том, что за два года мандата главы Пятой Республики ему не удалось расширить свою избирательную базу. Она осталась на том же уровне, что и в первом туре президентских выборов 2017 года, а это 23-24 процента электората. Получается, что примерно три четверти французских избирателей не поддерживают его курс.

Поражение основанной Макроном партии "Республика на марше" наносит удар и по его личному реноме. Ведь он принял активное участие в ее предвыборной кампании, чего, заметим, ранее не делал никто из его предшественников в Елисейском дворце, предпочитавших находиться в подобных ситуациях, скажем так, "над битвой". Тем не менее, как уже было заявлено, Макрон не собирается пересматривать свою политику, а также делать перестановки в правительстве. Это уже не говоря о роспуске Национального собрания, где его сторонники в большинстве.

И еще. Теперь Макрону будет сложнее претендовать на роль лидера процесса европейской интеграции, о чем он объявил в самом начале своего президентского срока.

Британия

Партия Brexit во главе с убежденным евроскептиком Найджелом Фараджем прогнозируемо разгромила конкурентов по итогам выборов в Европарламент от Британии. За нее отдал свои голоса 31 процент избирателей, что гарантирует партии 28 из 73 мандатов в британской квоте в общеевропейский парламент. Вторыми финишировали либеральные демократы с 20 процентами голосов, которые займут 15 мест. Две основных партии туманного Альбиона потерпели сокрушительное поражение. За лейбористов проголосовали только 14 процентов британцев, что означает потерю 8 из 18 мандатов, которыми партия располагала в последнем созыве Европарламента. А правящие в Великобритании консерваторы на фоне кризиса с выходом из Евросоюза и отставки премьера Терезы Мэй финишировали лишь пятыми. Всего 9 процентов голосов и 3 мандата в Европарламенте - такой результат звучит как приговор за неспособность консерваторов выполнить свои обещания по "брекзиту". Но в целом евродепутатская карьера у избранников от Соединенного Королевства может оказаться скоротечной. Если их страна все же покинет ЕС, они лишатся своих мандатов. Из британской квоты 46 мест будут просто ликвидированы, а остальные перераспределят между странами союза пропорционально их населению.

Италия

Входящая в правящую коалицию правоцентристская партия "Лига" во главе с вице-премьером Италии Маттео Сальвини одержала триумфальную победу на выборах в Европарламент (ЕП) на Апеннинах, набрав 34,3 процента голосов. Стратегия Сальвини сработала - "Лига", которая на прошлых европейских выборах с трудом перешагнула пятипроцентный барьер, стала самой влиятельной политической силой в Италии. Обратная ситуация сложилась с их партнерами по правительственной коалиции - Движением "5 звезд", которые неожиданно оказались среди "проигравших", уступив второе место, на которое они уверенно претендовали до вчерашнего вечера, левоцентристам Демпартии Италии. "Пятизвездочникам" пришлось, в итоге, довольствоваться третьей строчкой в этом престижном политическом хит-параде и крайне низким для них результатом: 17 процентов голосов. В обновленном Европарламенте Италию на первом этапе будут представлять 73 евродепутата, а после выхода Британии из Евросоюза ей достанутся еще три места. Согласно предварительным подсчетам, "Лига" получит 28 мандатов, 18 мест достанется Демпартии, а Движение "5 звезд" утратит два места и направит в ЕП только 15 парламентариев. В таком составе Италия рассчитывает побороться за кресло председателя Еврокомиссии, на которое, по непроверенным слухам, планируется выдвинуть Сальвини.

"Европейские правила меняются. Рождается новая Европа, и я горд, что "Лига" стала участницей этого нового европейского Возрождения, основой которого являются работа, свобода, народы и права. Теперь Европарламент и Еврокомиссия станут дружелюбнее", - подчеркнул лидер "Лиги", комментируя и личный успех, и победу соратников во Франции, Британии и Венгрии.

Взгляд из России

В россии считают, что изменение расклада политических сил по итогам выборов вызвано накопившимися вопросами к политикам, нерешенными проблемами граждан, в первую очередь в области экономики и миграционной политики. Такое мнение выразил глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, которого цитирует агентство РИА Новости. "Европейские избиратели голосуют прежде всего за процветающую и самостоятельную Европу, они хотят больше учета интересов стран и сохранения основ суверенитета . Такой хочет видеть ее и Россия. Слепая поддержка курса, навязанного Евросоюзу из-за океана, антироссийские выпады и провокации должны уйти в прошлое", - сказал спикер Госдумы.

Когда верстался номер

Нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству. В поддержку этого решения, которое станет для республики первым прецедентом такого рода за более чем 70 лет, высказались 110 депутатов. Курц и его министры пока исполняют свои обязанности. Теперь президенту Австрии предстоит сформировать новый кабинет.